Green NCAP a commencé à classer les voitures les moins polluantes d’Europe

Green NCAP a commencé à tester les émissions des voitures vendues en Europe pour classer les moins polluantes d’Europe. Les véhicules testés comprennent les véhicules électriques. Les deux premiers à passer à travers le tamis ont été le Hyundai Kauai Electric et le Renault ZOE. Les deux ont obtenu cinq étoiles.

Lorsque Euro NCAP a démarré son activité, les constructeurs automobiles ont accusé cette organisation d’avoir des critères plus exigeants que ceux prévus par la législation actuelle. C’était toujours vrai, mais cette entité a joué un rôle déterminant pour démontrer aux acheteurs de voitures les dangers mortels auxquels ils pourraient être confrontés en conduisant.

Avec l’amélioration de la sécurité des véhicules sur le continent européen, cette entité a décidé qu’il était temps d’aider les consommateurs à choisir les voitures les moins polluantes, après avoir lancé une nouvelle organisation satellite, appelée Green NCAP.

Les premiers tests d’émissions ont déjà été réalisés avec des véhicules de différents types, y compris électriques. Dans un premier temps, Hyundai Kauai Electric et Renault ZOE ont été évalués, qui ont reçu la distinction maximale de cinq étoiles dans les trois catégories analysées: air pur, gaz à effet de serre et efficacité énergétique.

Voitures du segment B bien classées

Green NCAP affirme que les véhicules testés proviennent de sociétés de location de voitures car ils ont déjà accumulé suffisamment de kilomètres pour que les soupapes d’échappement des moteurs se ferment correctement et que les catalyseurs fonctionnent à plein régime. Comme ces voitures ne sont pas soumises aux crash-tests, cela rend les tests moins chers.

Si un moteur est ajouté à l’équation, les différences deviennent plus évidentes. La troisième voiture la moins polluante testée était la Toyota C-HR, avec trois étoiles et demie. C’était l’un des deux hybrides testés. L’autre était le Honda CR-V et était classé 13e avec seulement deux étoiles et demie.

Mieux étaient certains modèles du segment B avec trois étoiles: Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208. Les SUV du segment Renault Captur et Peugeot 2008 ont également obtenu trois étoiles. La même chose s’est produite avec la Mercedes-Benz Classe C.

Les hybrides rechargeables n’ont pas participé à cette première série de tests. Green NCAP a déjà garanti qu’elles auront lieu dans un proche avenir. Cela devrait permettre de clarifier quels sont les modèles les moins polluants qui constituent une transition vers les véhicules électriques et qui cherchent à obtenir des crédits carbone et des incitations fiscales sans être exactement «écologiques».

