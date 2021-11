Green Goblin arrive dans le premier Spider-Man: No Way Home Poster

La première affiche de la prochaine suite de Sony et Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a maintenant été officiellement publié et offre notre premier aperçu du retour de Willem Dafoe en tant que The Green Goblin. Alors que cette promo particulière a été aperçue dans la nature récemment, la sortie officielle révèle un regard beaucoup plus dynamique sur la sortie de Spider-Man, le webslinger s’attaquant à une multitude de méchants alors qu’il se fraye un chemin à travers le multivers de la folie.

Le Multivers s’est déchaîné. #SpiderManNoWayHome est exclusivement dans les salles de cinéma le 17 décembre. @SpiderManMoviepic.twitter.com/RFP2TuMkgT – Sony Pictures (@SonyPictures) 8 novembre 2021

Confirmant à nouveau que « The Multiverse » sera « déchaîné » dans une légende aux côtés de la première affiche de Spider-Man: No Way Home, il existe plusieurs indices sur les multiples méchants qui quitteront leurs franchises respectives et entreront dans l’univers cinématographique Marvel. Alors que la récente bande-annonce a confirmé le retour de Willem Dafoe dans le rôle du Bouffon vert, qui a été présenté pour la première fois en 2002 Homme araignée, c’est notre premier regard sur le retour du personnage, sa présence dans la bande-annonce n’étant rien de plus qu’un rire hors écran. Vous pouvez le voir planer en haut à droite de l’affiche, d’ailleurs.

Outre Green Goblin et Doctor Octopus, dont les tentacules métalliques se préparent à déchirer Spider-Man de Tom Holland, l’affiche montre également un éclair d’électricité et un cyclone de sable, confirmant que Electro de Jamie Foxx et Sandman de Thomas Haden Church figureront également , avec les différents méchants s’unissant sans aucun doute pour former The Sinister Six … ou les quatre redoutables selon le cas.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramènera rapidement le public dans la mêlée, puis certains, reprenant après l’identité de Peter Parker alors que Spider-Man est exposé par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : Loin De la maison. La vie et la réputation de Parker étant maintenant bouleversées, il se tourne vers le Dr Stephen Strange, lui demandant de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Bien sûr, comme la magie le fait si souvent, cela a des répercussions dangereuses, libérant des méchants de tout le multivers.

Alors que nous savons maintenant que Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramènera un assortiment de méchants du passé des rampants des murs, on ne sait toujours pas si cela conduira au retour des précédents Spider-Men, l’implication de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield n’étant encore qu’une rumeur. Le réalisateur Jon Watts a depuis augmenté l’ampleur de la suite, décrivant Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme s’apparentant à « Spider-Man: Endgame », ajoutant que « Nous essayons vraiment d’être ambitieux ». D’après la bande-annonce et l’affiche, cela semble assez évident. La portée épique de la sortie Marvel s’est également reflétée dans la durée d’exécution du film, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison aurait chronométré 159 minutes, faisant du film le plus long film de Spidey à ce jour.

Avec Tim Holland dans Peter Parker/Spider-Man, Zendaya dans MJ, Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange, Jon Favreau dans Happy Hogan, Jacob Batalon dans Ned Leeds, Marisa Tomei dans May Parker, JB Smoove dans Julius Dell et Benedict Wong dans Wong aux côtés de Tom Holland et Alfred Molina, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

