Green Day lance une nouvelle édition pour le 25e anniversaire de ‘Insomniac’

jour vert a annoncé que la nouvelle version de ‘Insomniaque’ pour son 25e anniversaire sera publié prochainement Vendredi.

Le album remasterisé arrivera accompagné d’une série de raretés du groupe, annoncé le mois dernier de octobre, cependant, en raison de la pandémie coronavirus, son lancement a connu plusieurs retards, ce qui a conduit à l’édition de vinyle atteindra le 2021.

Maintenant, le groupe a révélé que le nouvelle version de son album sera disponible cette semaine, à la fois sur vinyle et numériquement.







Initialement publié le 10 octobre de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, l’album est devenu l’un des albums les plus écoutés du palmarès, avec des titres emblématiques tels que « Coincé avec moi », « Contradiction à pied » Oui ‘Souffle puant de geek’.