Green Day lance une nouvelle chanson et vous pouvez déjà l’écouter: « Here Comes The Shock » | 45S

Ils reviennent avec force. Green Day vient de sortir une nouvelle chanson pour le plus grand plaisir de tous ses fans. Ils l’ont également fait de manière très explosive pour faire leur retour sur scène et dans les nouvelles productions.

Cette nouvelle chanson s’intitule «Here Comes The Shock», qui a déjà été promue sur les réseaux sociaux et a montré un extrait de ce que nous pourrions voir et entendre sur ce nouveau single.

De même, un nouveau clip vidéo a également été publié qui a accompagné cette chanson.

Comme nous nous en souviendrons, le groupe a interprété cette chanson en direct lors du spectacle NFL Outdoors à Lake Tahoe sur NBC. De même, cette chanson intervient presque un an après la sortie de «Father of All Motherfuckers», son dernier album.

Ceux dirigés par Billie Joe Armstrong sont revenus sur scène plus tôt ce mois-ci avec une présentation avant le Super Bowl, l’événement sportif américain le plus important de l’année. Son émission, aux côtés de celles de Metallica et Myley Cyrus, a été saluée par beaucoup, encore plus que l’émission de mi-temps de The Weeknd.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec «Here Comes The Shock», le dernier né de Green Day.