«Green Acres»: un redémarrage pourrait-il encore se produire?

Il semble que presque toutes les émissions de télévision ou tous les films reçoivent un redémarrage ou des retombées. L’exemple le plus réussi et le plus durable est peut-être Guerres des étoiles la franchise. À une époque où tout ce qui est ancien est nouveau, les fans de Acres verts se demandent si l’émission pourrait être redémarrée pour une toute nouvelle génération.

« Green Acres » était une comédie à succès se déroulant en Amérique rurale

EN RELATION: « Laissez-le aux castors »: où vivait la famille Cleaver?

Selon IMDb, Acres verts diffusé de 1965 à 1971 pour un total de 170 épisodes. Le spectacle mettait en vedette Eddie Albert et Eva Gabor, qui ont joué les rôles d’Oliver Wendell Douglas et de Lisa Douglas. Le couple a laissé derrière lui sa vie trépidante à New York pour cultiver dans la campagne de Hooterville. L’élégance et le manque de compétences domestiques de Lisa Douglas ont fourni une grande partie de la comédie.

Tout comme la ville de Springfield dans Les Simpsons, les téléspectateurs n’ont jamais su exactement où se trouvait Hooterville. L’ambiguïté de mettre le spectacle dans une petite ville «pour tous» n’a fait qu’ajouter à son attrait.

Deux retombées de « Green Acres » sont tombées à plat

Au début des années 1970, CBS diffusait également deux autres émissions sur le thème rural, Jonction jupon et Les Beverly Hillbillies. Le réseau souhaitait changer d’image et souhaitait commencer à proposer des spectacles dans des contextes urbains et contemporains. Les trois émissions ont été annulées dans le cadre de la «purge rurale» de CBS. Les téléspectateurs ne le savaient pas à l’époque, mais les deux derniers épisodes de Acres verts étaient en fait des pilotes pour des émissions dérivées.

Selon MeTV, le deuxième au dernier épisode a amené les Douglase à se rendre à Hawaï pour une «cinquième lune de miel». Cet épisode mettait en évidence le propriétaire de l’hôtel et sa fille. CBS espérait capitaliser sur le lieu exotique et les jeunes membres de la distribution. Le titre provisoire de ce pilote s’appelait Pam, après la fille du propriétaire de l’hôtel.

Et dans le tout dernier épisode de Acres verts, Oliver Douglas écrit une lettre à son ancienne secrétaire, Carol. Le reste de l’intrigue de l’épisode est centré sur Carol, pour qui ce pilote a été nommé d’après. Il y a une très bonne raison pour laquelle les téléspectateurs ne se souviennent pas Pam ou Carol. Aucun des pilotes n’a décollé et les deux émissions dérivées ont été annulées avec Acres verts.

‘Retour à Green Acres’

D’ici 1990, Acres verts avait été interrompu pendant près de 20 ans. Les fans, ainsi qu’une nouvelle génération, étaient prêts à être réintroduits dans l’émission qu’ils aimaient tant. Selon IMDb, Retour à Green Acres diffusé le 18 mai 1990. Le téléfilm fait pour la télévision mettait en vedette plusieurs des mêmes personnages, dont Eva Gabor, Eddie Albert et Tom Lester.

Et Paris Hilton a récemment révélé que Acres verts influencé La vie simple. Avant le tournage, Hilton dit qu’on lui a dit: «Nous voulons que ce soit Acres verts se rencontre Aucune idée et nous voulons que vous jouiez le personnage de vous ne savez pas ce que vous faites.

Quel avenir pour les fans de «Green Acres»?

Ces dernières années, Mental Floss et Deadline ont rapporté qu’un long métrage et une pièce de théâtre de Broadway étaient en préparation. Cependant, rien ne s’est encore concrétisé et l’avenir de ces projets n’a pas été rendu public.

Insider a récemment signalé les prochains redémarrages, remakes et spin-offs, mais malheureusement, Acres verts n’en fait pas partie. Et s’il y a un redémarrage de Acres verts, il devrait comporter une toute nouvelle distribution. En avril 2020, le dernier membre de la distribution de l’émission, Tom Lester, qui jouait le rôle du fermier Eb Dawson, est décédé.

Heureusement, Acres verts ‘ les fans peuvent toujours regarder des épisodes sur Prime Video et MeTV.