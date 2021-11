Great Wolf Resorts annonce le film d’animation The Great Wolf Pack

Great Wolf Resorts s’étend de la forêt au cinéma ! La société travaille en collaboration avec le studio d’animation basé à LA, Six Point Harness pour amener leurs personnages sur grand écran pour un tout nouveau film d’animation intitulé La grande meute de loups. Great Wolf a également lancé un nouveau parapluie de divertissement, Great Wolf Entertainment, pour la mise à jour.

Great Wolf Resorts est surtout connu pour sa chaîne de parcs aquatiques intérieurs proposant des restaurants, des arcades, des spas et des activités pour les familles. Les complexes ont commencé comme un petit parc aquatique couvert appelé Black Wolf Lodge, fondé en 1997 par les frères Jack et Andrew Waterman. Depuis lors, l’entreprise s’est implantée dans diverses stations balnéaires dans tout le pays, dont 18 États, un emplacement en Ontario et plusieurs autres actuellement en construction.

Les mascottes des complexes incluent un casting complet d’animaux des bois tels que Wiley et Violet les loups, Oliver Raccoon, Sammy Squirrel, Brinley Bear et plus encore. La première tentative de l’entreprise de mascottes a commencé en 2001 avec The Cub Club, qui se composait de Biko Bear, Yellow Feather et Wiley Wolf. À l’exception de Wiley Wolf, les personnages ont été retirés et remplacés par The Great Wolf Kids en 2010, Wiley occupant le devant de la scène.

Great Wolf Entertainment a embauché Chris Bailey (Garfield: The Movie, Alvin et les Chipmunks, Kim Possible) pour réaliser le premier long métrage de leurs personnages. Une équipe d’artistes primés de Six Point Harness, qui a déjà produit l’animation du court métrage primé aux Oscars Hair Love et HBO Max’s Tig Notaro : Dessiné, produira le film.

Great Wolf Entertainment prévoit également de faire la publicité de la fonctionnalité à venir dans les complexes sous forme de contenu animé supplémentaire, de livres et de divertissements dans le complexe. La société utilise déjà ses personnages sous la forme de mascottes et de matériel promotionnel. Il est probable que de nouveaux costumes et marchandises seront dévoilés en prévision du prochain long métrage.

« Nos complexes offrent aux familles des aventures imaginatives remplies de joie, et nous espérons que nos personnages nouvellement conçus et les histoires qu’ils donnent vie transporteront les familles dans des aventures imaginatives similaires, avec un contenu qui peut être apprécié à tout moment et n’importe où », a noté Brooke Patterson, Senior Vice-président, Brand Experiences, dans une interview avec AWN.com. « Nous avons pensé qu’il était temps de donner un nouveau look à ces personnages bien-aimés et de mettre à jour leur personnalité pour les aider à mieux se connecter avec la famille d’aujourd’hui. Nous sommes ravis et avons hâte que les familles connaissent mieux notre meute à travers le prochain long métrage d’animation, La grande meute de loups, ainsi qu’un certain nombre d’autres projets. »

La liste des acteurs a également été révélée pour le prochain long métrage d’animation. Brandon Winckler (Art de l’épée en ligne, Académie Marvel Avengers) sera Wiley Wolf; Maya Tuttle (Lego, Pokemon, Marvel) incarnera Violet Wolf ; Ogie Banks (Monster High, Spider-Man ultime) sera Oliver Raccoon; Xanthe Huynh (Anohana : la fleur que nous avons vue ce jour-là, K-On !) sera Sammy Squirrel; et Greg Vinciguerra sera Brinley Bear.

La grande meute de loups sortira l’année prochaine, car Great Wolf devrait présenter le film d’animation à l’été 2022 avec de grands espoirs de nouvelles possibilités pour Great Wolf, aidant les enfants et les adultes à entrer en contact avec leur côté sauvage. Cette nouvelle nous vient d’Animation World Network.