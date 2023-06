Grease: Rise of the Pink Ladies Cast et Creator répondent à « l’effacement complet » de l’émission sur Paramount +

Il y a eu un peu de massacre de contenu à Paramount + cette semaine, avec plusieurs émissions qui ont démarré en même temps. Il a été rapporté que Grease : la montée des dames roses avait été annulé après une saison, rejoignant Star Trek : Prodige, Le jeuet Reine de l’univers. Pire encore, il a également été révélé que les quatre émissions seraient entièrement supprimées de Paramount +, effaçant essentiellement Grease : la montée des dames roses du streaming presque dès son arrivée. L’émission a fait ses débuts sur Paramount + en avril et a terminé sa première saison plus tôt ce mois-ci. Il est actuellement en streaming mais devrait être retiré dans les prochains jours.

Sur ses histoires Instagram, la créatrice de la série Annabel Oakes a répondu à la nouvelle avec un message qui déclarait: «Dans un mouvement particulièrement brutal, il est également supprimé de [Paramount+] la semaine prochaine et à moins qu’il ne trouve une nouvelle maison, vous ne pourrez plus le regarder nulle part. Le casting, mes partenaires créatifs et moi-même sommes tous dévastés par l’effacement complet de notre émission.

Remerciant les « magnifiques fans » de la série, Oakes a poursuivi : « J’ai adoré votre art, votre [TikTok videos], et même et surtout vos fan fics sauvages et vos vaisseaux. La première chose que nous aimerions, c’est que vous regardiez l’émission avant qu’elle ne tombe.

Grease: Rise of the Pink Ladies est tiré des semaines après sa finale

Certains membres de la distribution se sont également sentis incroyablement déçus par la nouvelle. Cela inclut Ari Notartomaso, qui a joué le membre fondateur de Pink Ladies, Cynthia Zdunowski, alias Pink Lady Cyn. Elle a partagé sur Instagram une paire de photos des acteurs et de l’équipe du tournage ainsi qu’un message touchant sur la fin soudaine de la série.

« Oh mes amours. Je suis vraiment désolé », écrit Notartomaso. « L’argent a pris le dessus sur nous, j’en ai peur et notre émission est annulée et supprimée. J’ai pleuré toute la journée en sachant que nous devons faire quelque chose qui nous fait sentir, ainsi que tant de gens qui regardent, vus et représentés, et, à en même temps, qu’il s’agit d’un autre spectacle ajouté à la liste des divers acteurs et personnages principaux saphiques qui ont été retirés après une première saison. »

Elle a ajouté : « Mais c’est arrivé et nous sommes là et je vous aime tous tellement. Nous n’aurons peut-être plus Cynthia, mais vous m’aurez toujours (je vous promets que j’auditionnerai pour chaque petit con qu’ils me laisseront jusqu’au jour de ma mort). Je serai toujours si fier de notre petit spectacle avec de grandes chaussures à remplir, et si reconnaissant pour [Annabel Oakes] qui m’a donné la meilleure année de ma vie et certains de mes meilleurs amis au monde. Je t’aime tellement Greasy Peeps, à bientôt, je te le promets. »

Jonathan Nieves, qui jouait Richie des T-Birds, a également exprimé sa tristesse en ligne. Dans ses histoires Instagram, il a partagé une image de lui portant sa veste T-Bird, notant, Une fois un T-Bird toujours un T-Bird! » Y compris une autre photo de lui-même en tant que Richie, il a également déclaré: « Graissese, tu étais un bon. »

Grease : la montée des dames roses est toujours en streaming sur Paramount + pour le moment, mais vous voudrez peut-être vous frayer un chemin à travers les dix épisodes maintenant, car la série sera retirée dans les prochains jours.