Grease revient au cinéma en l’honneur d’Olivia Newton-John

Graisse reviendra bientôt dans les cinémas AMC, en l’honneur du regretté Olivia Newton-John. La comédie musicale emblématique de 1978 reviendra sur grand écran vendredi, dans 135 salles à travers le pays. Le prix des billets sera de 5 €, 1 € de chaque vente étant reversé au fonds caritatif d’AMC, AMC cares, et les bénéfices iront à la recherche sur le cancer du sein.

Newton-John a joué Sandy dans le film, aux côtés de John Travolta, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn, Barry Pearl et Michael Tucci. L’acteur est décédé tragiquement le 8 août à l’âge de 73 ans. La cause du décès serait un cancer, dont elle a annoncé qu’il était revenu en 2017, bien que la raison officielle n’ait pas été révélée. Adam Aron, PDG d’AMC, a annoncé la réédition via son Twitter Compte.

« Pour honorer la regrettée Olivia Newton-John : ce week-end, bon nombre de nos cinémas américains projetteront son film à succès classique de 1978, Grease, encore une fois sur grand écran. Un prix d’entrée bon marché de 5 €, et par l’intermédiaire de notre association caritative AMC Cares, nous verserons 1 € par produit vendu. ticket pour la recherche sur le cancer du sein. »

L’héritage d’Olivia Newton John découle de la graisse

Paramount Pictures

Le tube de 1978, Graisse, était le film le plus rentable de cette année-là, un véritable témoignage de la popularité de la comédie musicale emblématique. Des chansons comme Tu es celui que je veux, Nuits d’étéet Désespérément dévoué à vous étaient de grands succès dans le cadre du film, ce dernier recevant une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Le film a terminé sa course au box-office avec un montant brut mondial de 396 millions de dollars, un énorme succès.

Après le décès d’Olivia Newton-John, les co-stars et d’autres travailleurs de l’industrie cinématographique ont tendu la main pour partager leurs éloges pour la star. Compagnon Graisse La star John Travolta, qui jouait Danny Zuko dans le film, a publié un message sincère via Instagram après sa mort. « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Votre impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Votre Danny, votre John !





Graisse les fans ne devraient pas laisser passer l’occasion de revoir le film à AMC, alors vérifiez vos théâtres locaux pour savoir quand la comédie musicale de 1978 se joue près de chez vous.