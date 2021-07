Grease Prequel Rise of the Pink Ladies obtient une commande de la série chez Paramount +

Grease: Rise of the Pink Ladies, une série de suites qui se déroule avant les événements du film emblématique de 1978 Graisse, vient de décrocher une commande officielle de série chez Paramount+. Originaire de Paramount Television Studios, la série de 10 épisodes devait initialement être développée sur HBO Max avant que le projet ne tombe à l’eau. Il a été choisi pour le développement l’automne dernier par Paramount +, mais il vient de recevoir son feu vert officiel.

Par date limite, Grease: Rise of the Pink Ladies explorera comment Rizzo, Frenchy, Marty et Jan se sont réunis avant de devenir les Pink Ladies au cours de leur dernière année à Rydell High. La série se déroule quatre ans avant l’original Graisse, avant que « le rock ‘n’ roll ne règne, avant que les T-Birds ne soient les plus cool de l’école, quatre filles parias fatiguées osent s’amuser à leur guise, déclenchant une panique morale qui changera Rydell High pour toujours. »

Annabel Oakes (Atypique) a créé la série et sert d’écrivain et de showrunner. Oakes est également producteur exécutif aux côtés de Mary Bowen pour Temple Hill et d’Erik Feig pour Picturestart. La série mettra en vedette des personnages nouveaux et de retour ainsi qu’un mélange d’anciennes et de nouvelles chansons.

Graisse, l’un des films musicaux les plus populaires de tous les temps, est sorti en 1978. Se déroulant en 1958, le film plonge dans la romance entre Danny Zuko et Sandy Olsson. Malgré les pressions auxquelles Danny et Sandy sont confrontés de la part de leurs propres amis respectifs, leur histoire d’amour persiste finalement, les deux se dirigeant vers le coucher du soleil à la fin. Peu de comédies musicales ont réussi à obtenir un succès similaire depuis.

En 1982, la suite Graisse 2 est sorti avec de nouveaux acteurs en tête. Se déroulant deux ans après le premier film, il mettait en vedette Maxwell Caulfield et Michelle Pfeiffer sous la direction de Patricia Birch. C’était un raté au box-office et n’a pas été aussi bien reçu que le film original, bien qu’il ait aidé à lancer la carrière de Pfeiffer.

Il est également prévu de développer un film prequel séparément de la série télévisée. En 2019, Paramount Pictures a annoncé que le film L’amour de l’été était en préparation avec John August qui écrivait le scénario. Plutôt que de se concentrer sur les Pink Ladies, le film s’inspire du Graisse chanson et se concentrera sur l’été au cours duquel Danny et Sandy se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux. L’année dernière, Brett Haley a embarqué sur le projet en tant que réalisateur et il a été rapporté que Leah McKendrick avait réécrit la majeure partie du scénario.

Paramount+ n’hésite pas à revisiter les propriétés intellectuelles établies des années passées pour un tout nouveau contenu exclusif. L’une des offres les plus populaires du streamer est un iCarly redémarrage qui ramène Miranda Cosgrove en tant que star titulaire de la série Web. Après une récente première sur Paramount +, l’émission a déjà été renouvelée. La plateforme a également redémarré Razmoket et propose de nouvelles retombées de Star Trek et Bob l’éponge Carré.

Grease: Rise of the Pink Ladies n’a pas encore de date de première officielle fixée. Si vous voulez revoir l’original Graisse, le film est diffusé gratuitement à la demande sur Pluto TV. La plate-forme a également Graisse 2 disponible, si vous êtes intéressé. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Graisse, Paramount Plus, Streaming