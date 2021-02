Grease: Olivia Newton-John dénonce les critiques du film

Il y a une posture contemporaine dans laquelle chaque film est identifié comme un produit en fonction de l’époque de sa sortie. Et si c’est une erreur d’essayer d’analyser chaque film avec la même perspective sociale avec laquelle nous analysons les choses aujourd’hui, certains films qui étaient auparavant considérés comme inoffensifs sont désormais la cible de controverses.

Tel est le cas de « Graisse« (Ou »Vaseline« Comme il est connu dans Amérique latine), film musical sorti en 1978 avec Olivia Newton-John Oui John Travolta. Le film aurait été diffusé par BBC à Noël 2020, suscitant quelques critiques de la chaîne dans laquelle il considérait le film comme «misogyne» et «sexiste».

La bande raconte l’histoire de Sandy Olsson (Newton-John) O Danny Zuko (Travolta), deux adolescents du secondaire qui, après avoir partagé une romance estivale, se retrouvent séparés par leurs clans de jeunes respectifs. Sandy est une jeune femme attentive et dévouée, tandis que Danny il passe du temps à errer avec ses amis et à participer à des courses de voitures.

Certaines des critiques adressées au film seraient dirigées contre certaines phrases utilisées dans leurs chansons, qui, selon de nombreux téléspectateurs, ont un certain caractère «misogyne». De plus, le fait qu’à la fin de la bande, Sablonneux doit abandonner sa personnalité pour se réconcilier avec Danny.

Cependant, c’est une question où Newton-John estime que le film ne doit pas être considéré «si sérieusement», partageant ses impressions sur la question dans le podcast A Life Of Greatness. «Je pense que c’est un peu idiot. Je veux dire, ce film a été réalisé dans les années 70 sur 50. «

«C’est une pièce de théâtre. C’est une comédie musicale. C’est amusant. C’est un film musical amusant qui ne devrait pas être pris au sérieux », ajoute l’actrice. Il mentionnerait également que «les gens ont besoin de se détendre un peu plus et de simplement apprécier qui ils sont», s’assurant qu’il n’a pas trouvé d’éléments de ces signes en revoyant le film, qui, selon lui, a un rôle à jouer dans le divertissement des gens.

Presque plus de 40 ans depuis que le film est sorti en salles et est devenu l’une des productions les plus emblématiques de la culture populaire, le développement de « Aimant l’été», Une préquelle qui raconterait la première rencontre de Danny Oui Sablonneux avant les événements de l’histoire originale.