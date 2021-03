Gray’s Anatomy ‘pour cette émission, les fans sont dévastés par le dernier épisode de la saison 17.

L’émission se repose après une finale hivernale choquante – mais quand reviendra-t-elle?

Après une scène finale hivernale mordante, Gray’s Anatomy ne diffusera pas une autre scène de la saison 17 pendant une brève période.

Au grand détriment des fans, l’émission clinique à succès nécessite une pause de saison plus froide, ce qui entraîne un afflux de six scènes au cours de la saison 17.

Quand Gray’s Anatomy revient. La nouvelle scène sera un événement mixte avec Station 19.

La saison 17 de Gray’s Anatomy nous a valablement donné des retours de personnages choquants et un véritable scénario COVID-19. Quoi qu’il en soit, précisément au moment où les choses sont devenues beaucoup plus passionnées dans la dernière scène, l’émission clinique ABC a décidé d’apprécier un soulagement à partir de fin décembre – ce qui suggère, déplorablement, qu’il n’y aura pas de nouvelles scènes de Gray’s Anatomy pendant une grande partie du mois.

Au cas où il semblerait que la nouvelle période de Gray’s ait essentiellement commencé, c’est parce qu’elle a fondamentalement – elle est juste apparue vers le début de novembre, et il y a récemment eu un nombre de six scènes à partir de maintenant! De toute évidence, les fans ont été écrasés de manière idiote – surtout après que la scène la plus récente ait été terminée avec un énorme cliffhanger lorsque nous avons vu Meredith (Ellen Pompeo) se faire mettre sur le ventilateur après que sa bataille avec COVID-19 ait été révoltante.

« Alors vous me découvrez que je dois attendre jusqu’en mars pour vérifier si Meredith réussit ?? » un fan s’est formé sur Twitter. « La façon dont j’ai besoin de tenir jusqu’en mars pour voir que ce qui se passe après la finale hivernale de Gray’s Anatomy, je suis en colère », a tweeté un autre.

En tout cas, pour quelle raison ne serait-ce pas une nouvelle scène de l’anatomie de Gray?

Après la finale de la saison plus froide de la série, Gray’s Anatomy a actuellement besoin de repos pour la saison plus froide. Indépendamment de la façon dont la série a déjà pris des pauses à la mi-saison, le repos de la saison en cours intervient exclusivement après six scènes –

ce qui est vraiment tôt compte tenu du fait que la saison 17 n’aura qu’un total de 16 scènes, ce qui en fait peut-être la saison la plus brève de l’arrangement des rencontres de la série. À la lumière de tout, ce n’est pas sporadique pour les spectacles de faire une pause cette saison.

Alors, quand l’anatomie de Gray reviendra-t-elle pour la saison 17?

Incroyablement, ce sera une somme importante jusqu’à ce que nous puissions rejoindre les experts de Gray-Sloan (et découvrir ce qui se passe avec Meredith!), Car Gray’s Anatomy reviendra le jeudi 11 mars 2021.

Auparavant, la sensation clinique devait revenir le 4 mars, dans tous les cas, ABC a annoncé qu’elle avait donné à l’émission une semaine supplémentaire comme «coussin supplémentaire» pour tourner au milieu de la pandémie de Covid.

La scène du 11 mars sera un événement demi et demi avec Station 19 et débutera à 20 h HE. En poussant la prise en dessous, Andrew et Carina semblent se rapprocher d’un mécréant malgré les alarmes de Ben et Maya de rester à l’écart.

Pendant que nous nous accrochons à voir comment tout se déroule, nous serons essentiellement ici pour revoir chaque dernière de ces scènes de littoral impatientes encore et encore.

