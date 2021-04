Gravity Heroes est enfin arrivé sur Xbox, PS4, Nintendo Switch et PC

De PQube games et Studia Solution est une aventure de héros qui change de gravité. Les joueurs prennent le contrôle de la gravité et combattent des boss gigantesques dans le titre unique Gravity Heroes. Après une longue attente, le jeu est désormais disponible sur console pour tous ceux qui souhaitent vivre cette aventure unique. Après une réception réussie le Fumer, Héros de gravité est impatient pour un nouveau public et prêt à leur présenter une nouvelle action de héros.

Le titre est sorti le Xbox Un, PS4, Nintendo Switch et Steam jusqu’à présent avec les options de rétrocompatibilité Xbox Series X et PS5. Il s’agit d’un voyage dans un monde futuriste déchiré par la guerre où l’homme et la machine se battent dans un équilibre difficile. Bien qu’il existe de nombreuses armes des deux côtés, vous avez le pouvoir unique de manipuler la gravité en utilisant une variété de techniques de combinaison.

Entrez dans une expérience de style pixel art rétro alors que les joueurs participent à une action-aventure d’arcade classique. Rebondissez, manipulez la gravité et combattez les méchants dans une expérience unique. Jouez seul ou avec vos amis et votre famille en jouant dans une variété d’options de mode de jeu.

Les joueurs sont équipés d’un « Gravity Shifter » unique qui change l’attraction directionnelle de la gravité. Cela permet aux joueurs de marcher sur les plafonds, les murs et vraiment n’importe quelle autre surface. Expérimentez avec cette capacité unique et mélangez-la avec un arsenal d’armes.

L’histoire suit le récit du soulèvement robotique. Les joueurs peuvent participer à la campagne principale avec ou avec jusqu’à trois amis. Combattez des hordes robotiques, des boss et plus encore en vainquant des boss colossaux. Pour ce faire, les joueurs peuvent utiliser des missiles à recherche de chaleur, des projectiles rebondissants et plus encore, offrant aux joueurs un ensemble diversifié d’outils à utiliser.

Lorsqu’ils ne combattent pas l’IA, les joueurs peuvent s’affronter en mode versus. Choisissez des personnages, personnalisez les règles et affrontez vos amis en mode canapé-lit. C’est une expérience chaotique qui permet aux joueurs de faire une pause dans l’histoire et de simplement profiter des mécanismes loufoques du jeu.

Pour une autre expérience alternative, faites équipe avec des amis dans un mode survivant unique. Amenez trois amis dans une expérience de survivant unique en combattant des hordes d’ennemis le plus longtemps possible. Cela peut être vécu avec jusqu’à trois amis et cela devient de plus en plus difficile avec le temps.

En mélangeant toute l’expérience, le jeu a une bande-son électrisante. L’ensemble de la partition musicale a pour thème une expérience des années 90, ce qui lui donne un rythme unique et passionnant.

Dans l’ensemble, ce titre convient aux joueurs de tous âges. Il a un contenu convivial, un thème de héros et un style unique que l’on ne trouve pas dans de nombreux titres modernes.

Héros de gravité est disponible sur les systèmes PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.