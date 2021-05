Graven: Dark Fantasy Shooter est maintenant en accès anticipé

Après le lancement réussi de Coureur fantôme et Ion Fury, 3D Realms travaille maintenant avec Slipgate Ironworks sur un nouveau Tireur de fantaisie sombre dans le style des classiques « Witches » et « Heretic ». Graven est désormais en accès anticipé sur Steam, comme l’a annoncé l’éditeur 1C Entertainment.

Mais quel est exactement le nouveau jeu de tir boomer?

Graven en accès anticipé sur Steam

« Graven » se voit comme le successeur spirituel du jeu de tir fantastique populaire que nous voyions plus régulièrement dans les années 1990.

Y compris le célèbre « Heretic », qui entre autres avec la légende de l’industrie John Romero a été développé par le level designer de DOOM (1993). Certains d’entre vous se souviennent peut-être du jeu de tir fantastique, qui reposait sur un décor médiéval au lieu d’un décor de science-fiction et donc un pistolet est rapidement devenu une baguette magique et au lieu de démons de l’enfer, nous avons combattu des créatures mythiques ici. Jusqu’à présent, donc « DOOM ». Cependant, le cadre était un changement bienvenu par rapport à la vie quotidienne de « DOOM » pendant cette période.

Dans «Graven», le Obligations fantastiques sombres ramassé à nouveau et donc tout est extrêmement sombre et sale, tandis que des éléments magiques et des puzzles tels que des fonctionnalités d’aventure de petite taille améliorent le gameplay FPS.

© 3D Realms / Slipgate Ironworks / 1C Entertainment

De quoi parle «Graven»? En termes de contenu, nous entrons dans la peau d’un sans nom Prêtre qui a été condamné à mort. C’est pourquoi nous nous retrouvons à la dérive sur un bateau dans un marais. Un mystérieux inconnu nous équipe d’un bâton et d’un livre mystérieux tout en nous encourageant à guérir la souffrance des gens.

Comme dans tout bon monde fantastique sombre, il y a aussi des monstres ici qui complètent le décor sale et auxquels nous devons mettre fin.

En fin de compte, c’est un jeu de tir et de puzzle à la première personne développé à l’aide de techniques modernes, mais celui style esthétique des années 90 capture.

Bon à savoir: Entre autres, Chuck Jones impliqué dans la production, qui est déjà à Duke Nukem 3D et Demi-vie participé. La voix du personnage principal devrait sembler familière aux fans de Boomer Shooter parmi vous. Il est Stephan Weytedont nous connaissons déjà la voix grâce à « Blood » et « Dusk ».

« Graven » est du 26 mai 2021 en accès anticipé sur Steam. La date de sortie de la version complète est encore inconnue.