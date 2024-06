Gratuit sur ChatGPT cette semaine : Une avalanche de services nouveaux qui vont révolutionner votre navigation sur le net

Une révolution dans l’accès à l’intelligence artificielle.

OpenAI vient de franchir un nouveau cap important en rendant gratuites plusieurs fonctionnalités premium de ChatGPT, auparavant exclusives aux détenteurs d’un abonnement ChatGPT Plus. Cette annonce significative promet d’améliorer substantiellement l’expérience utilisateur de tous, sans frais supplémentaires.

Une porte ouverte sur le monde : Navigation Web intégrée

La fonctionnalité « browse » de ChatGPT permet désormais à tous les utilisateurs de naviguer sur internet directement via leur conversation. Cette intégration transforme la façon dont les utilisateurs obtiennent des informations en temps réel, en leur permettant de poser des questions sur l’actualité ou de vérifier la véracité des informations fournies par ChatGPT grâce à des liens directs.

Vision : Interaction enrichie avec les images

La capacité de ChatGPT à interagir avec des images ouvre de nouvelles avenues pour les utilisateurs. Désormais, tout le monde peut téléverser une image pour demander à ChatGPT d’analyser ou de traduire du texte, d’explorer le contexte ou même de fournir des recommandations basées sur le contenu visuel.

Analyse de données : Création et visualisation dynamiques

ChatGPT élargit maintenant l’accès à ses outils d’analyse de données, permettant à tous de créer des graphiques interactifs et de visualiser des informations de manière plus intuitive. Cela était auparavant une exclusivité réservée aux abonnés payants.

Téléchargement de fichiers : Un monde de possibilités

La fonctionnalité de téléchargement offre à tous les utilisateurs la capacité de charger des documents, des feuilles de calcul, des présentations et plus encore pour une analyse et une extraction d’informations facilitées par ChatGPT. Cela ajoute une couche supplémentaire de fonctionnalité, rendant l’outil encore plus utile dans un cadre professionnel ou éducatif.

Personnalisation extrême : GPTs pour tous les goûts

Avec l’ouverture de l’accès à la boutique GPT, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’explorer des millions de chatbots personnalisés. Que ce soit pour des besoins spécifiques comme la planification d’aventures en plein air avec AllTrails GPT ou la conception de projets graphiques avec Canva GPT, les possibilités sont désormais presque illimitées.

