Gratuit pour une durée limitée : téléchargez cette application pour appareil photo avec 20 000 avis et une note de 4,5

Profitez de l’opportunité et obtenez gratuitement l’une des meilleures applications de caméra pour Android

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de augmenter le niveau des photos que vous prenez avec votre mobile grâce à l’une des meilleures applications de photographie Android : Appareil photo reflex numérique professionnel. Et, pour un temps limité, peut être obtenu entièrement gratuitement grâce à une remise de 100% sur son prix d’origine de 5 euros.

C’est une application avec plus d’un million de téléchargements sur Google Play et une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 grâce au grand nombre de bons avis des utilisateurs. L’application propose de nombreuses fonctionnalités avec lequel améliorer les photos que vous prenez avec votre mobile, et il a un autre détail important que vous ne trouverez pas dans d’autres applications du style.

DSLR Camera Pro, gratuit pour une durée limitée

L’un des grands avantages de cette application est la prise en charge de l’API Android Camera2qui vous donne accès à un plus grand nombre de fonctions et de ressources du système photographique de l’appareil, dans les mobiles compatibles avec ladite API.

Grâce à cela, l’application fournit des fonctions telles que des contrôles manuels et précis de l’ISO, de la vitesse d’obturation, de l’exposition ou de la mise au point manuelle, de la capture RAW, du débit binaire, de l’enregistrement en résolution 4K et du ralenti, et bien plus encore.

Comme il s’agit de la version « Pro », toutes les fonctionnalités payantes sont entièrement déverrouillées et vous ne trouverez pas d’annonces, d’achats dans l’application ni aucun autre ajout de ce type.

26 applications Android trop belles pour être gratuites

Normalement, le prix de l’application est 4,49 €. Cependant, au cours des prochaines heures, il sera possible télécharger entièrement gratuitement. Vous pouvez vous le procurer à partir du lien vers le Google Play Store que nous fournissons ci-dessous.

GooglePlay | Appareil photo manuel : DSLR Camera Pro (gratuit)

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂