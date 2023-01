Gratuit pour une durée limitée : téléchargez cette application de calculatrice avec 3 000 avis et une note de 4,5

in

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’obtenir gratuitement l’une des meilleures applications de calculatrice pour Android.

Application Calculatrice sur un mobile Android

Si vous n’êtes pas convaincu par l’application calculatrice native sur votre mobile Android et que vous cherchiez une alternative avec plus de fonctionnalités depuis un certain temps, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous allons vous dire comment vous pouvez obtenir l’une des meilleures applications de calculatrice pour Android sans débourser un centime.

Il s’agit de NT Calculator – Comprehensive Calculator, une application qui a plus de 100 000 téléchargements, avec près de 3 000 avis et une note moyenne de 4,5 sur 5 dans le Google Play Store et qui peut maintenant être le vôtre entièrement gratuit, car il a une remise de 100% sur son prix d’origine de 2,79 eurosmais seulement pour un temps limité.

NT Calculator – La calculatrice étendue est gratuite pendant quelques heures

NT Calculator – Extensive Calculator est une application de calcul complète qui vous permettra de effectuer tout type de calcul de manière simple et rapide grâce à son interface simple et sa grande variété de fonctions.

Alors cet outil pratique regroupe en une seule application 7 types de calculatrices différentes:

Calculatrice standard : permet d’effectuer toutes sortes de calculs simples et dispose fonctions de mémoire

Calculatrice scientifique : comprend des fonctionnalités telles que sin, cos, tan, %,!, 0-9, (,), RAD et DEG, log, ln, Mod, +, -, x, /, SQRT ou SQR et vous pouvez utiliser EXP is E (sam as 10^) pour calculer un grand nombre décimal

et vous pouvez utiliser EXP is E (sam as 10^) pour calculer un grand nombre décimal Calculatrice radicale : elle a le Bases 2, 8, 10, 16

Calculateur de temps : il possède 4 fonctions principales : heure (h), minute (m), seconde(s), milliseconde(s) avec des fonctionnalités de base telles que b%, +, -, x, /, 0 – 9, (y)

Calculateur de prêt : avec cette option, vous pouvez calculer les mensualités d’un prêt sur la base de trois données de base : le montant du prêt, le taux d’intérêt et la durée du prêt

Calculateur de date : vous permet d’ajouter et de soustraire des jours et calculer la différence entre deux dates

Convertisseur d’unités : avec cette fonctionnalité, vous pouvez convertir toutes sortes d’unités de mesure telles que unités de poids, de longueur, de vitesse, de température, de temps, d’énergie ou de pression

Normalement, le prix de NT Calculator – Extensive Calculator est de 2,79 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger entièrement gratuitement. Cette application est compatible avec appareils mobiles exécutant Android 5.0 ou version ultérieure et il n’a aucun type d’achat intégré.

Google Play Store | Calculatrice NT – Calculatrice complète (Gratuit 2,79 euros)

