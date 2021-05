Grattez les sept péchés capitaux de votre vie

Nous en avons tous entendu parler et avons probablement commis plusieurs des soi-disant «7 péchés capitaux», mais vous ne connaissez peut-être pas encore la véritable source de ces défauts ou vices de conduite. On dit beaucoup que l’origine est venue du christianisme quand, au quatrième siècle, saint Jean Cassien et le pape Grégoire le Grand ont réuni les péchés qui allaient commencer tous les autres pour l’Église catholique: les sept péchés capitaux.

Ce sont: l’avidité, l’avidité, l’envie, la colère, la paresse, la luxure et l’orgueil. Ce dernier étant le précurseur de tout, la cause du péché originel, commis par Adam et Eve lorsqu’ils ont goûté au fruit défendu pour devenir égaux à Dieu. Cet enseignement fait partie de l’enseignement moral chrétien et montre que tous les maux de notre monde actuel peuvent avoir leur origine dans ces sept prémisses de base. Pour eux, les sept vertus ont également été créées, qui seraient une sorte d’antidote à ces maux: l’humilité, la discipline, la charité, la chasteté, la patience, la générosité et la tempérance.

Les péchés capitaux proviennent de l’alchimie et des très anciennes traditions rituelles égyptiennes et babyloniennes, bien avant que le christianisme n’en fasse des prémisses bibliques. Dans ce cas appelé défauts, tous les sept ont un lien direct avec les planètes, en tenant compte du progrès spirituel de chacun. Vérifiez ci-dessous chacun d’eux:

Fierté

Le péché, ou défaut capital, directement lié au Soleil. C’est l’un des plus traîtres, car, selon la manière dont il est abordé, il peut être considéré par les gens comme une vertu. En règle générale, si nous sommes fiers de quelque chose que nous produisons, s’il est bien dosé, nous pensons que c’est une chose bénéfique à ressentir. Ce n’est que quand c’est trop, et souvent transformé en fierté et en ostentation, que nous le voyons comme quelque chose de vraiment négatif. Pour cette raison, c’est le plus difficile à combattre.

Paresse

Initialement appelée Acídia et liée à la Lune, Preguiça se définit ici comme la paresse de recherche spirituelle, la paresse des efforts physiques n’étant qu’une de ses caractéristiques. La lâcheté, le manque de courage, le manque de courage, la torpeur et le ressentiment sont d’autres défauts qui proviennent de ce péché mortel.

Volonté

Le mauvais usage de l’énergie agressive de Mars. Sans savoir comment utiliser cette énergie impulsive pour de bon, la personne, envahie par la colère, finit par l’utiliser pour la destruction. Les caractéristiques inhérentes à la colère sont: l’insulte, la perturbation, l’indignation, la clameur, la querelle et le blasphème.

Envie

Liée à la planète Mercure, l’envie a la patience comme principal antidote. La sagesse d’attendre et de se battre pour ses propres réalisations sans s’attarder et se soucier des gloires des autres. Ici, il faut faire attention à l’évolution de l’envie qui peut conduire à la haine et à la rétractation.

Cupidité

La gourmandise vient de la planète Jupiter et peut se manifester dans les quatre plans (spirituel, émotionnel, rationnel et matériel). Nous n’avons une idée de la gourmandise que dans le sens de la nourriture, mais, en fait, c’est un péché qui peut être perçu dans tout type d’excès commis. C’est l’acte d’absorber ce qui n’est pas nécessaire.

Luxure

Evidemment lié à Vénus, cela signifie à l’origine « se laisser dominer par les passions ». Comme dans la gourmandise, on a tendance à rapporter le péché de la luxure à un seul champ, en l’occurrence le sexuel, mais il peut aussi s’agir d’un excès de cupidité. La meilleure façon d’expliquer ce défaut serait d’utiliser le mot «obsession»; la personne est guidée par ses passions et laisse sa rationalité en arrière-plan.

Avarice

Liée à la planète Saturne, elle s’explique par l’excès d’attachement à ce que l’on a. C’est la source de tout mensonge et de toute tromperie et va bien au-delà du plan matériel. Ses caractéristiques de base, entre autres, sont l’agitation, la dureté du cœur, le mensonge, la trahison et la fraude.