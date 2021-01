Graphiques japonais: les jeux Switch constituent le top 20 complet

Mettre à jour: Plus de données graphiques sont maintenant arrivées pour la semaine dernière au Japon, montrant que la Nintendo Switch a réussi à revendiquer toutes les 20 premières places dans les graphiques logiciels. En fait, les jeux Switch représentent 28 de l’ensemble du top 30, avec seulement deux titres PS4 gâchant la fête de Nintendo.

Un tableau mis à jour se trouve ci-dessous.

Article original (jeu.21 janvier 2021 13:35 GMT): Les chiffres des graphiques japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 17 janvier, révélant que le top dix a été à nouveau entièrement rempli par les titres Nintendo Switch.

Momotaro Dentetsu est toujours au sommet de la liste dans ce qui devient une liste de plus en plus familière; Animal Crossing: New Horizons et Ring Fit Adventure restent également respectivement aux deuxième et troisième places, avec d’autres gros frappeurs de Nintendo faisant des affaires ailleurs. C’est la quatrième semaine consécutive que les jeux Nintendo Switch occupent les dix premières positions.

Voici le top 30 (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivies des ventes totales):

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 19/11/20) – 107 064 (1 617 601) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 36 009 (6 553 618) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 35 397 (2 237 398) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 26 636 (3601699) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo, 07/12/18) – 17 099 (4 109 327) [NSW] Jeux Clubhouse: 51 Classiques Mondiales (Nintendo, 05/06/20) – 15295 (601384) [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 14 430 (1 774 814) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 21/07/17) – 11 640 (3 743 798) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) – 10 069 (1 797 617) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokemon Company, 15/11/19) – 9,882 (3,929,246) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 30/10/20) – 8 283 (521 508) [NSW] Sakuna: Du riz et de la ruine (Marvelous, 11/12/20) – 7,117 (117,058) [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 18/09/20) – 6 623 (543 257) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 6,339 (1,755,290) [NSW] Pokemon Sword and Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company, 15/11/19) – 6302 (188,086) [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 6,175 (56055) [NSW] New Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 5 870 (1 019 072) [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo, 20/11/20) – 4593 (331047) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 10/12/20) – 4453 (81545) [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (nouvelle version de prix) (Square Enix, 12/04/20) – 4270 (50841) [NSW] Formateur familial (Bandai Namco, 17/12/20) – 3 937 (35 990) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japon, 25/06/20) – 3530 (105230) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 28/06/19) – 3 394 (1 057 732) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 27/10/17) – 3 253 (2 200 682) [PS4] Call of Duty: Guerre froide Black Ops (SIE, 13/11/20) – 3 029 (165 304) [PS4] Sakuna: Du riz et de la ruine (Marvelous, 11/12/20) – 2,809 (71,161) [NSW] Dr Kawashima’s Brain Training pour Nintendo Switch (Nintendo, 27/12/19) – 2773 (357813) [NSW] Ace Angler: Version Nintendo Switch (Bandai Namco, 25/07/19) – 2 645 (562 051) [NSW] Monster Hunter Generations Ultimate ‘Meilleur prix’ (Capcom, 15/11/08) 2593 (123316) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 31/10/19) – 2545 (740510)

Les choses vont toujours aussi bien pour Switch sur le plan matériel, avec une autre bonne semaine pour le modèle d’origine et le Switch Lite. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses:

Commutateur – 142,748 (14,789,817) Switch Lite – 27 943 (3 200 965) PlayStation 5-6 496 (230 645) PlayStation 4 – 3 405 (7 743 443) Édition numérique PlayStation 5 – 832 (53629) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 546 (1152567) Xbox Series X – 143 (25180) Xbox Series S – 17 (6 647) PlayStation 4 Pro – 17 (1 575 565)