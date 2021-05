Graphiques des ventes PS Store: retour dans le top cinq après une journée sur le marché

Étant donné que l’industrie et ses consommateurs se tournent de plus en plus vers les achats numériques, les graphiques de ventes physiques hebdomadaires au Royaume-Uni ne le réduisent plus vraiment pour le suivi des ventes de jeux. Heureusement, Sony partage une liste mensuelle des titres les plus vendus sur le PlayStation Store, ce qui nous permet de mieux comprendre ce que les propriétaires de PS5 et PS4 achètent réellement. Les graphiques d’avril 2021 constituent également une bonne lecture en ce qui concerne Returnal de Housemarque, qui après un seul jour de disponibilité tout au long du mois, a pris la troisième place aux États-Unis et au Canada ainsi que la quatrième place en Europe.

Nous supposons que la position regroupe les précommandes numériques PS5 ainsi que les ventes effectuées le jour de la sortie, mais celles-ci ne suffisaient pas pour arriver en tête du graphique. MLB The Show 21 a remporté cette distinction aux États-Unis et au Canada, tandis que FIFA 21 occupe la première place en Europe pour le troisième mois consécutif. Outriders prend alors la deuxième place dans les deux régions. Le reste du top 10 regorge de titres de qualité comme It Takes Two, Call of Duty: Black Ops Cold War, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Mortal Kombat 11.N’oubliez pas que tout est basé sur des titres PS5 natifs et ne le fait pas. n’inclut pas les mises à jour gratuites.

En ce qui concerne les jeux PS4, Grand Theft Auto V était – étonnamment – le jeu le plus vendu en Europe pour le mois d’avril 2021, tandis que le baseball frappait à nouveau un circuit avec MLB The Show 21 dominant les États-Unis et le Canada. Beat Saber était le jeu PlayStation VR le plus vendu (comme d’habitude) dans les deux territoires, et Call of Duty: Warzone a rapporté le plus d’argent sur le marché du free-to-play. Cependant, Fortnite et Rocket League n’étaient pas loin derrière.