Graphiques des ventes au Royaume-Uni: ventes de Outriders physiques supérieures à 50 pour cent sur PS5

Attendez, il y a des choses à discuter avec le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni? Qu’est-ce que c’est, le poisson d’avril? Non, les gars? Pardon.

Quoi qu’il en soit, oui, il y a enfin un certain mouvement dans ce qui a été un graphique assez immobile depuis un ou deux mois. Après plusieurs semaines de fluctuation, FIFA 21 se retrouve au premier rang grâce aux offres de Pâques.

La majorité du top 10 est toujours un festival Nintendo, mais les titres PlayStation ponctuent ici et là. Outriders, par exemple, fait ses débuts à la sixième place, la version PS5 représentant un peu plus de la moitié des ventes. Plus bas, Assassin’s Creed Valhalla se classe neuvième, probablement en raison des réductions de Pâques susmentionnées. Call of Duty: Black Ops Cold War est juste à côté du top 10, qui gagne deux places au 11e rang.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 3 avril 2021