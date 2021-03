Graphiques des ventes au Royaume-Uni: seulement deux jeux PS5 et PS4 font partie du top 10 cette semaine

Aïe, détournez le regard maintenant Sony – le dernier tableau des ventes au Royaume-Uni ne constitue pas une bonne lecture du point de vue de la société japonaise. Seuls deux jeux PlayStation ont réussi à faire partie du top 10 de la liste de la semaine dernière des titres physiques les plus vendus au Royaume-Uni. Oui, seulement deux. Ceux-ci étant Minecraft: Dungeons en cinquième et FIFA 21 en huitième. Les huit autres machines à sous sont occupées par les titres Nintendo Switch, le plus notable étant Super Mario 3D All-Stars. Il atteint la deuxième place alors que Nintendo se prépare à tuer le célèbre plombier en deux jours.

Ailleurs, c’est comme d’habitude pour le Big N. Monster Hunter Rise entre dans les charts en premier lieu tandis que Animal Crossing: Nouveaux horizons et Super Mario 3D World + Bowser Fury composez les chiffres. Il est toujours utile de se rappeler que ces graphiques de ventes n’incluent pas les achats numériques, ils ne sont donc pas aussi importants que vous pourriez le penser. De nos jours, de nombreux jeux Sony sont achetés numériquement, et s’ils devaient être inclus dans ces listes, les perspectives seront probablement très différentes.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 27 mars 2021