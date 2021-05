Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Resident Evil Village se vend le mieux sur PS5, PS4 avec 80% de part

Sensei Drap plat uni percale easy care 80 fils/ Aqua Sea 240x310

Le drap plat en percale de coton uni SENSEI SOFT vous permet de mieux conserver la chaleur et de réguler la température durant la nuit pour ainsi mieux dormir. Le traitement Easy Care se caractérise par un procédé dont nous conservons les fibres de coton les plus fines. 100% coton tissé sur 80 fils/cm, le drap plat est proposé sur une variété de couleur plus originales les unes que les autres pour un choix de 3 dimensions : 180x290cm, 240x310cm et 270x300cm. Caractéristiques du linge de lit SENSEI SOFT Sensei Maison : 100% percale de coton trs fin de qualité supérieure 80 fils/cm (plus le tissage est élevé, meilleur est sa résistance et son toucher) Dimensions : 180x290cm, 240x310cm ou 270x300cm Uni avec un large choix de couleur Traitement Easy-Care (fibre souple ne nécessitant pas de repassage) Facile d'entretien Lavable en machine 60 - Séchage modéré Retrouvez l'ensemble de notre catalogue sur notre espace Sensei Maison En savoir plus :Ce produit est certifié de la norme OEKO-TEX Standard 100 Cette certification vise garantir la non-toxicité des textiles et des colorants