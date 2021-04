Graphiques des ventes au Royaume-Uni: NieR Replicant fait des débuts fantastiques à la première place

Blimey, non seulement NieR Replicant est un excellent jeu, mais il est également assez bien fait pour lui-même dans le dernier tableau des ventes au Royaume-Uni. L’expérience remasterisée de Yoko Taro force FIFA 21 à sortir de la première place et la revendique pour elle-même. Le reste du top 10 est comme d’habitude – les exclusivités Nintendo Switch dominent la course tandis que Grand Theft Auto V continue d’apparaître – mais cela doit sûrement être une excellente nouvelle pour Square Enix et co. Il y a aussi de la place pour le controversé Cyberpunk 2077, qui complète le top 10 à la dernière place.

Comme nous continuons à le souligner, ces statistiques sont basées uniquement sur les ventes de versions physiques, ce qui signifie que nous n’avons pas une image complète compte tenu de l’importance des ventes numériques de nos jours. Pourtant, il est agréable de voir NieR Replicant en tête du classement à travers le Royaume-Uni. En parlant de cela, la revue Push Square sera bientôt avec vous.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 24 avril 2021