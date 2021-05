Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Miles Morales revient en balançant tandis que Mass Effect se lance au sommet

L’amour pour Mass Effect s’est répandu alors qu’EA publie la collection de remaster PlayStation 4 tant attendue. Mass Effect: Legendary Edition a fait ses débuts à la première place du classement des jeux physiques du Royaume-Uni, dépassant Resident Evil Village, qui occupe désormais la deuxième place.

Juste derrière ces nouvelles versions se trouve une réapparition de Spider-Man de Marvel: Miles Morales, qui revient en troisième. Cela est probablement dû aux explosions de stock PS5 que le Royaume-Uni a vues au cours des deux dernières semaines. Le jeu s’est mieux vendu sur la console moderne, avec 88% des ventes de la semaine réalisées sur la version nouvelle génération.

En dehors de cela, une autre nouvelle version a plutôt bien fonctionné – Subnautica: Below Zero fait ses débuts en cinquième, avec plus de la moitié des ventes destinées aux versions PS5 et PS4. Le reste du top 10 correspond à ce à quoi vous vous attendez, avec Nintendo toujours une force dominante en dehors des nouveaux jeux. Si vous vous posez la question, Returnal poursuit sa tendance à la baisse; après de bons débuts, il est tombé 15e la semaine dernière, et se retrouve désormais 26e.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 15 mai 2021