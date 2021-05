Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Mass Effect fait son chemin alors que Resident Evil Village reprend le numéro un

Resident Evil Village se porte très bien jusqu’à présent, si les ventes physiques du Royaume-Uni sont bonnes. Le jeu a débuté à la première place, est arrivé deuxième la semaine dernière et est maintenant de retour en première position. Le succès de l’horreur de survie de Capcom continue de se vendre le mieux sur PlayStation, les versions PS5 et PS4 représentant près des trois quarts des ventes en boîte de la semaine.

Cela signifie que Mass Effect Legendary Edition est détrôné, se contentant de la troisième place dans sa deuxième semaine. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est quatrième, se vend principalement sur PS5, et à part Grand Theft Auto V septième, le reste du top 10 est entièrement Nintendo. Un peu plus bas, Rust Console Edition fait ses débuts en 11e, et Subnautica Below Zero tombe au 14e après avoir atteint le numéro cinq la semaine dernière.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 22 mai 2021