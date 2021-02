Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Hitman 3 sort du top 10, Call of Duty à la hausse

Grâce à un calendrier de sortie silencieux, l’excellent Hitman 3 a fait ses débuts solides dans le tableau des jeux en boîte britannique de la semaine dernière. Il est passé directement au numéro un, mais cette semaine, il est passé au numéro 11. Cela est dû à une baisse des ventes assez forte, ce qui est un modèle très normal pour les nouvelles versions – et rappelez-vous, cela n’inclut pas les le jeu a très bien fonctionné.

Des jeux tels que Grand Theft Auto V et Call of Duty: Black Ops Cold War, quant à eux, sont en hausse, jusqu’aux quatrième et troisième respectivement. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se classe toujours bien cinquième, la grande majorité des ventes allant aux copies PS5. Enfin, FIFA 21 est accroché au numéro 10.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 30 janvier 2021