Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Grand Theft Auto V est le jeu PlayStation physique le plus vendu de la semaine

Il n’y a pas moyen de le contourner: Nintendo Switch détruit actuellement le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni. Dans le top 10 de tous les formats, cinq des jeux sont exclusifs au système hybride – six si vous incluez la version en boîte de Minecraft pour Switch. Le premier jeu multiplateforme de la liste est Just Dance 2021, bien que seulement 8% des ventes soient attribuées à la version PlayStation 4.

En regardant uniquement les jeux PS4, ce n’est autre que Grand Theft Auto V qui se vend le plus sur la console de dernière génération de Sony. Il est en hausse de plusieurs places pour se classer quatrième dans le top 10 tous formats en raison d’une augmentation des ventes. FIFA 21 recule de quelques places à la sixième place et Call of Duty: Black Ops Cold War n’est pas loin derrière en septième. Si vous vous posez la question, le jeu PS5 physique le plus vendu de la semaine est Spider-Man de Marvel: Miles Morales, qui apparaît sur le tableau de tous les formats au numéro 12.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité – et rappelez-vous, nous parlons ici de ventes purement physiques.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 16 janvier 2021