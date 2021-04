Graphiques des ventes au Royaume-Uni: FIFA 21 a décroché la première place alors qu’Outriders tombe du top 10

Il est temps de regarder à nouveau le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni, et le croiriez-vous, la liste habituelle de titres constitue le top 10. FIFA 21, qui a repris la première place la semaine dernière, a été renversé par le tout. puissant Animal Crossing: New Horizons, et la simulation de football est maintenant en deuxième position. C’est aussi excitant que cela se rapproche du sommet.

Un peu plus bas voit la résurgence de ce jeu peu connu Grand Theft Auto V, passant du 12e au septième, tandis que Call of Duty: Black Ops Cold War est également à la hausse, du 11e au huitième. Pendant ce temps, Assassin’s Creed Valhalla tombe d’une place au 10e rang. Le nouvel arrivant de la semaine dernière, les Outriders de Square Enix, a fait ses débuts en sixième, mais est maintenant 16e. Espérons que certaines nouvelles versions à venir bouleverseront les choses, mais pour les prochaines semaines, le graphique sera probablement un peu le même.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 10 avril 2021