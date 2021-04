Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Cyberpunk 2077 revient dans le top 10 tandis que FIFA 21 revendique le numéro un

Tout comme le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni commence à devenir obsolète, quelque chose arrive pour faire bouger les choses. Cette fois, Cyberpunk 2077 réintègre le graphique pour la première fois depuis des lustres. Le dernier de CD Projekt RED, qui a été un cauchemar technique car ils publient d’énormes correctifs pour éliminer les bogues, est de retour dans le top 10 des meilleures ventes. Il n’y a aucune raison claire pour laquelle sa popularité a soudainement augmenté; nous supposons qu’il s’agit d’une réduction des prix.

Ghost of Tsushima franchit presque le top 10 aussi, revenant à la 11e place après un long moment en dehors du classement. Cependant, c’est FIFA 21 qui prend une fois de plus la première place, à la grande surprise de personne. Ailleurs, Grand Theft Auto V grimpe d’une place au numéro six, Assassin’s Creed Valhalla poursuit sa tendance à la hausse en huitième et Call of Duty: Black Ops Cold War tombe en 10ème position.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 17 avril 2021