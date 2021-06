Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Bonne semaine pour Sony alors que le stock PS5 stimule Spider-Man

Encore une autre montée en flèche Action PS5 a vu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales revenir en tête du dernier graphique des ventes au Royaume-Uni, suivi de près par l’inclusion surprise The Last of Us: Part II. Le titre exceptionnel de Naughty Dog a fait l’objet d’une énorme réduction chez les détaillants britanniques la semaine dernière, faisant baisser le prix à seulement 9,99 €. Cela a permis au jeu de passer à la troisième place. Pendant ce temps, le web-slinger susmentionné a vu les ventes de PS5 augmenter de 175% tandis que la version PS4 a augmenté de 104%.

Il est clair une fois de plus que lorsque la console PS5 est en stock, les gens achètent Spider-Man de Marvel: Miles Morales. Le jeu assis entre les deux mastodontes de Sony est Biomutant, qui est une nouvelle entrée après son lancement sur PS4 le 25 mai 2021. 71% de ses ventes physiques concernaient la version PS4.

Autres exclusivités PS4 qui ont bénéficié de Jours de jeu les réductions étaient Ghost of Tsushima et God of War. Le premier a vu ses ventes augmenter de 604% pour le faire passer au 17e rang tandis que le second a atteint le 37e. De retour dans le top 10 et Resident Evil Village cède la place aux deux titres Sony en passant à la quatrième place, tandis qu’Assassin’s Creed Valhalla bénéficie d’un pic de ventes pour le porter à la cinquième position. Les titres restants sont composés d’exclusivités Nintendo Switch et de FIFA 21 – absolument pas de surprises là-bas, alors.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 29 mai 2021