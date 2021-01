Graphiques britanniques: Animal Crossing: New Horizons Dethroned après trois semaines consécutives au sommet

Nintendo , capture d’écran: Nintendo Life

Les données des graphiques physiques britanniques sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 23 janvier, révélant qu’Animal Crossing: New Horizons a finalement été éliminé de la première place après trois semaines en tête du peloton.

L’exclusivité Switch a perdu face à la nouvelle version de Square Enix, Hitman 3, qui s’est d’ailleurs le mieux vendu sur PS5. La version cloud du jeu de Switch est naturellement absente des listes en raison du fait qu’elle n’a été publiée que numériquement.

Ailleurs, plus d’exclusivités Nintendo se trouvent dans et autour du top dix, y compris Mario Kart 8 Deluxe en troisième, Ring Fit Adventure en septième et Super Mario 3D All-Stars en onzième.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats de cette semaine:

[Compiled by GFK]