Grant Gustin révèle le seul accessoire qu’il a gardé de The Flash

Alors que Grant Gustin termine sa course en tant que speedster titulaire dans Le flash, il ne pouvait s’empêcher de garder un accessoire spécial pour garder le personnage avec lui pour toujours. Cette semaine, le spectacle se termine après neuf saisons, et sans aucun spectacle en cours dans ce monde en production, la finale marque la fin de l’Arrowverse tel que nous le connaissons. Gustin a également hâte de voir où sa carrière le mènera ensuite, mais cela reste émouvant pour lui et le reste de la distribution de dire au revoir à la série.





Lorsque la série terminait la production, Gustin avait décidé qu’il devait prendre quelque chose du plateau comme souvenir spécial. Au départ, il ne savait pas ce que cela serait, et il manquait de temps pour le comprendre alors que le tournage touchait à sa fin. À ce moment-là, comme l’explique Gustin dans une interview avec Entertainment Weekly, il s’est rendu compte qu’il avait la bague Flash de Barry dans sa poche, ce qui lui a facilité la décision à ce moment-là. Comme le dit l’acteur :

« Je savais que j’allais garder une chose, mais je ne savais pas que ce serait la bague. Juste au moment où nous terminions, je me suis dit : ‘Ça va rester dans ma poche.’ Maintenant, il est dans un tiroir à la maison avec tous mes bijoux importants. Je l’ai mis, en fait, l’autre jour. »

Grant Gustin dit au revoir au spectacle, mais la bague reste avec lui

Le flash n’a pas été annulé par The CW, car Gustin avait décidé qu’il était temps pour lui de quitter la série. Une partie de cela vient du fait de fonder une famille, comme l’explique également l’acteur dans l’interview. Il a cela en commun avec Barry Allen, donc pour Gustin, cela rend la fin de la série à ce stade bien meilleure. Il pense également qu’il vaut mieux terminer la série sur une « bonne note » et il est satisfait de la façon dont l’histoire se termine avec l’épisode final.

« C’est émouvant que ça se termine alors que Barry et moi fondons une famille. J’ai eu beaucoup de choses à faire au cours des neuf années, et pareil pour Barry. Aucun de nous ne savait dans quoi nous nous embarquions quand ça a commencé ou à quel point ça allait être, et je suis juste fier de la façon dont nous avons tous grandi ensemble et avons toujours continué à nous présenter pour le spectacle et à faire de notre mieux. Je pense que nous avons vraiment terminé sur une bonne note. «

Que nous revoyions Gustin comme The Flash reste à voir. Bien que la série se termine, Gustin a taquiné qu’il était toujours prêt à faire des apparitions spéciales en tant que personnage, qui sera toujours « très proche » de son cœur. Cela dit, il a démenti les rumeurs selon lesquelles il apparaîtrait dans la version long métrage de Le flash à venir cet été, et il n’y a aucun plan connu pour qu’il apparaisse dans d’autres projets DC en tant que personnage pour le moment.

Le dernier épisode de Le flash sera diffusé le 24 mai sur The CW.