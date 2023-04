Grant Gustin réfléchit à la fin du flash

Le flash touche à sa fin. La même année où Ezra Miller reviendra en tant que Barry Allen sur grand écran, Grant Gustin se prépare à courir une dernière course avec le même personnage pour The CW. Cela marquera également la fin définitive de l’Arrowverse, un univers partagé qui a commencé en 2012 avec la première de Flèche.





L’Arrowverse était un pari ambitieux qui présentait certains des personnages les plus importants de l’histoire de DC, partageant la même histoire plus large en plus de leurs parcours individuels, ce qui semblait difficile à réaliser sur leur homologue grand écran. Plus de 10 ans après sa création, et avec sept séries entre principales et spin-offs, la franchise reste dans les mémoires des fans et de ses stars.

Dans une conversation avec TVLine sur le point de dire au revoir au personnage qui a marqué sa carrière, Gustin a réfléchi à l’importance de l’Arrowverse et à ce que cela signifie de clore cette ère :

« Je n’y avais pas pensé…, mais peut-être que d’une certaine manière, cela a rendu les choses un peu plus faciles, sachant que la fête ne va pas continuer sans nous. C’est comme, ‘Nous fermons cet endroit.’. »





Grant Gustin et Stephen Amell uniront à nouveau leurs forces

La CW

La dernière saison de Le flash comprendra des retours incroyables. David Ramsey comme John Diggle, Keiynan Lonsdale comme Wally West, Sendhil Ramamurthy comme Bloodwork, Rick Cosnett comme Eddie Thawne, Matt Letscher comme Reverse-Flash, Jessica Parker Kennedy comme XS, John Wesley Shipp comme Jay Garrick et Ted Sears comme Zoom font partie de les noms qui apparaîtront avant la fin.

Mais le retour le plus important est celui de Stephen Amell dans le rôle d’Oliver Quinn, qui fera partie de l’épisode intitulé « Partenaires dans le temps », qui sera diffusé le 5 avril. Selon Gustin, il s’agit d’un épisode de sit-com comme une bouteille qui est devenu l’un de ses favoris de toute la saison.

Oliver et Barry se sont rencontrés pour la première fois en Flash contre Flèchele tout premier événement croisé de l’Arrowverse de la saison 2014-2015, avec Team Flash et Team Arrow s’aidant mutuellement à arrêter les méchants dans leurs villes respectives.

Le flash se termine après 9 saisons et 179 épisodes qui ont étonné les fans dès le début, même lorsque les dernières saisons n’ont pas été si bien accueillies. Gustin est en fait devenu le choix préféré des fans pour continuer à jouer le personnage dans l’univers cinématographique après les nombreux conflits impliquant Ezra Miller.