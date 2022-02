Grant Gustin aurait finalisé le contrat de retour pour The Flash Season 9

Grant Gustin serait en négociation pour finaliser son contrat avec The CW pour Le flash saison 9, qui apporterait presque certainement la neuvième saison à la CW.

Depuis le lancement de la série en 2014, Gustin a joué The Flash/Barry Allen. L’émission faisait partie de DC Arrowverse sur la CW et a été créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. La série met également en vedette Candice Patton, Jessie L. Martin, Danielle Nicolet, Jessica Parker Kennedy, Jordan Fisher, Danielle Panabaker et Kayla Compton.

Il semble maintenant que Gustin est sur le point de reprendre le rôle de Le flash saison 9, car il serait en train de finaliser les négociations pour son retour. Cela ferait Le flash le plus ancien du Arrowverse de CW. Flèche a terminé sa course après la saison 8. On dit que le contrat de Gustin pour Le flash la saison 9 doit se terminer à 15 épisodes et pendant un an, ce qui en fait une série plus courte et potentiellement la dernière pour l’acteur. Actuellement, le salaire par épisode de Gustin est estimé à plus de 200 000 €, et ce nouvel accord lui permettrait de recevoir une augmentation beaucoup plus importante pour son retour.

Cependant, certains fans espéraient un accord pluriannuel. Cet accord actuel d’une saison, cependant, semble correspondre à l’attitude générale de Gustin envers sa vie personnelle et professionnelle, dont il a parlé dans des interviews et sur les réseaux sociaux. Il semble qu’il ne veuille pas être enfermé dans plus d’une saison et prendre les choses saison par saison. Cela étant, cela pourrait être la dernière saison pour Le flash, à moins, bien sûr, qu’ils puissent travailler dans certains événements croisés ou une autre saison. Pour l’instant, de toute façon, il semble que la saison 9 soit sur le pont et c’est une bonne chose pour beaucoup.

Le flash se dirige vers le grand écran







Le flash n’apparaît pas seulement sur le petit écran, mais reviendra dans un film solo qui sortira en salles le 4 novembre 2022. Ezra Miller jouera la version de Barry Allen de The Éclat dans le DCEU, la première fois que nous le voyons en action depuis The Justice League. Le film fait intervenir de nombreux personnages, tels que Batman de Ben Affleck et le retour de Micheal Keaton en tant que croisé capé. Le nouveau film est réalisé par Andy Muschietti, et bien que le film ne soit en aucun cas lié à la série, c’est certainement un autre grand bonus à avoir pour tous les fans.





Pour l’instant, nous n’avons pas de date de sortie sur Le flash saison 9 car les négociations du contrat ne sont que maintenant en cours de finalisation avec les termes et les détails. Vous pouvez diffuser Le flash avec Flèche sur Netflix en ce moment ainsi que sur les CW Super Girl.





Selon les rumeurs, le film Flash inclurait Grant Gustin Cameo Alors qu’Ezra Miller est déjà apparu dans la version télévisée de The Flash, il semble que les rôles soient sur le point d’être inversés alors que Flash de CW se dirige vers l’univers cinématographique de DC.

