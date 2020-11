Grands moments de vos classiques Disney préférés

Vous les avez appréciés en tant qu’enfant, mais en les revoyant en tant qu’adulte, vous pourriez voir quelque chose de merveilleux que vous devriez revoir en rembobinant ou en faisant simplement une pause. Dans de nombreux cas, vous ne vous souvenez pas de ces moments car ils ont volé trop vite. Vous devrez peut-être les rejouer pour être sûr que vous ne vous souvenez vraiment pas de ce moment donné.

Examinons certains de ces moments cachés dont vous ne vous souvenez tout simplement pas:

Tiré de Toy Story 3 – 2010

Dans Toy Story 3, le groupe a fait un don à une garderie. Il y a un moment particulier dans le film qui a amené les gens, jeunes et vieux, à faire une pause. La scène montre un méchant, de l’un des plus anciens films de Toy Story, se présentant en tant que travailleur sanitaire! Vous n’avez probablement jamais compris cela, mais avoir un bouton de pause aide vraiment!

Histoire de jouets 3 (2010)} Pixar

De La Belle et la Bête – 1991

La Belle et la Bête fait partie de ces films chargés de subtilités, et on ne peut s’empêcher de le revoir une fois de plus. La Belle et la Bête a l’un de ces moments critiques. Il semble que Gaston essaie d’attaquer la Bête. Alors qu’il s’approche de Beast, de petits crânes clignotent dans ses yeux juste peu de temps avant qu’il ne soit jeté du rebord. Vérifiez-le et assurez-vous de faire une pause et de le regarder à nouveau!

La Belle et la Bête (1992) | Animation Disney

D’après Aladdin – 1992

Je ne connais pas trop de gens qui n’aimaient pas Genie et cette fabuleuse animation.!

Il fut un temps où les œufs cachés des animateurs de Disney étaient à l’intérieur de blagues entre eux. Si les téléspectateurs découvraient l’un de leurs trucs secrets, ils répandraient le mot partout par le bouche à oreille. Aujourd’hui, grâce aux services de streaming et aux captures d’écran, les animateurs sont obligés d’intensifier leurs astuces et leurs jeux pour garder certains moments cachés. Quand Aladdin veut que Genie le transforme en prince, Genie sort son livre et feuillette des recettes quand tout à coup il sort un crabe. Le crabe était Sebastian de « La Petite Sirène »!

Aladdin (1992) | Animation Disney

D’après Finding Dory – 2016

Dans cette animation, nous suivons Dory alors qu’elle se fraye un chemin à travers sa vie de poisson. Quand elle est en difficulté, regardez attentivement, vous verrez un méchant inattendu. Sur le mur derrière où elle est enfermée, vous verrez une photo d’un méchant de Finding Nemo (Darla la fille avec des accolades) .. Vous devrez probablement faire une pause et peut-être revenir un peu en arrière.

Trouver Dory (2016) | Pixar

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂