Grand Tourer de 1114 chevaux. Hispano Suiza Carmen Boulogne est l’hyperlux catalan

Le petit et (presque) méconnu constructeur catalan de super sports Hispano Suiza vient d’annoncer l’évolution la plus sportive de son dernier modèle, Carmen. Lequel, du nom d’Hispano Suiza Carmen Boulogne, annonce 1114 ch de puissance 100% électrique, ainsi qu’une capacité à accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 2,6 secondes.

Dévoilée, pour la première fois, il n’y a pas si longtemps, sous la forme d’une unité hautement personnalisée, destinée au millionnaire américain Michael Fux, l’Hispano Suiza Carmen Boulogne est une voiture de sport super électrique, conçue, développée et fabriquée à Barcelone, en Espagne. Et dont, ajoute le fabricant dans un communiqué, seuls cinq exemplaires seront produits.

Cherchant à faire référence aux modèles exclusifs et luxueux Hispano Suiza d’antan, Carmen Boulogne cherchera cette dernière désignation en 1921, année où la marque catalane a développé une version compétition de son coupé haute performance H6, pour l’adapter au George Boillot. Cup, une course de résistance autour de la ville française de Boulogne, qui a duré plus de 3h30.

Une épreuve au cours de laquelle Hispano Suiza finit par remporter trois victoires consécutives, avec André Dubonnet (1921), Paul Bablot (1922) et Léonce Garnier (1923), tous au volant de l’Hispano Suiza H6.

Honorer le passé

Cherchant à honorer, non seulement les victoires, mais aussi le H6 lui-même, ce nouveau Grand Tourer à deux portes et deux places commence par annoncer, encore plus de puissance que le modèle sur lequel il est basé, l’Hispano Suiza Carmen, promettant une puissance maximum de 1114 ch ou 820 kW. Valeur avec laquelle vous devriez pouvoir atteindre non seulement la vitesse maximale (limitée) de 290 km / h, mais aussi une accélération de 0 à 100 km / h en seulement 2,6 secondes.

LIRE TROP

En mode électrique. Hispano Suiza Carmen a pris la piste au Mans

Pour aider ces caractéristiques, un poids total qui ne dépasse pas 1630 kg, 60 kg de moins que Carmen, grâce non seulement à une carrosserie en fibre de carbone, mais principalement à l’optimisation des éléments structurels tels que suspension, sous-châssis fibre de carbone, nouveaux composants CNC et toit en fibre de carbone, entre autres.

Avec quatre moteurs synchrones

En tant que système de propulsion, quatre moteurs électriques synchrones à aimants permanents, deux pour chaque roue arrière, le couple de chaque moteur étant contrôlé par des systèmes de vectorisation sophistiqués, développés en interne et utilisant les connaissances acquises en Formule E.

Ainsi, de 0 à 6500 tr / min, les moteurs sont capables d’offrir un couple maximal de 1600 Nm, permettant de réaliser une accélération impressionnante et de fournir un flux de puissance et de traction pratiquement infini.

Quant à la batterie lithium-ion polymère, conçue et produite en interne, et dotée d’un système de contrôle de température, elle a une capacité de 80 kWh, garantissant une autonomie allant jusqu’à 400 km.

Hispano Suiza Carmen Boulogne a également une capacité de charge rapide de plus de 80 kW DC, ne nécessitant que 30 minutes pour charger 30-80%, en utilisant un chargeur rapide CCS2. Il dispose également d’options de charge CHAdeMO et GB / T.

À partir de 1,65 million d’euros … avant impôts

Esthétiquement, Carmen Bolougne conserve les mêmes optiques avant en demi-cercle et l’air agressif que Carmen, à la différence d’une imposante calandre cuivrée. Il peut également être entièrement personnalisable, grâce au département «Unique Tailormade».

Avec une conception, un développement et une production qui sont le résultat des connaissances et de l’expérience d’Hispano Suiza et de QEV Technologies, une entreprise spécialisée dans le développement de moteurs électriques et de sports mécaniques, Hispano Suiza Carmen Boulogne a un prix qui commence à 1,65 millions d’euros, même avant impôts.

Avec un processus de fabrication, réalisé à la main, qui, selon le fabricant, nécessite environ douze mois pour être réalisé, à partir d’Hispano Suiza Carmen Boulogne, seules cinq unités seront construites. À quoi s’ajoutent, plus tard, 14 exemplaires de Carmen, complétant ainsi un total de 19 voitures produites par la marque barcelonaise.

Enfin, quant à la livraison de la première unité, elle ne devrait pas avoir lieu avant 2022, et Hispano Suiza ne révèle pas s’il a déjà des commandes pour ce Grand Tourer super sportif.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂