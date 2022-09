Grand Theft Auto VI : plusieurs vidéos du prochain jeu Rockstar Games fuitent

Une série de vidéos du développement de »Grand Theft Auto VI » ont été divulgués, étant le prochain jeu vidéo à sortir par Jeux de rock star. L’utilisateur Teapotuberhacker a partagé sur la page GTAForums une série de 90 clips de » GTA 6 », des images qui ont ensuite été partagées via les réseaux sociaux et d’autres forums sur Internet, bien que pour le moment Rockstar n’ait fait aucune déclaration à ce sujet. fuite.

Dans les vidéos divulguées, vous pouvez voir une variété de fonctionnalités de gameplay, y compris des fusillades, des agressions et des conversations entièrement doublées entre les personnages, ainsi que d’autres éléments qui feront partie du nouvel épisode. Les nouveaux clips confirment plusieurs des rumeurs sur »GTA 6 », comme que le protagoniste sera une femme et que le jeu sera situé dans la ville de Vice City.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hideo Kojima, créateur de Death Stranding, annonce un éventuel nouveau projet

L’utilisateur qui a divulgué les vidéos a déclaré qu’elles avaient été téléchargées directement à partir de groupes internes de Rockstar. Le message a provoqué de nombreux débats dans la communauté GTA, plusieurs utilisateurs n’étant pas convaincus et demandant plus de preuves indiquant qu’il ne s’agit que d’une version modifiée de »GTA V ». Pendant ce temps, d’autres sont sûrs que le dialogue exprimé et les éléments visibles sont une preuve suffisante qu’il s’agit d’une véritable fuite.

Cependant, toujours sans déclaration officielle de Rockstar, le journaliste Jason Schreiera posté sur son Twitter qu’il avait contacté des sources au sein de Rockstar Games qui ont confirmé que les images divulguées étaient réelles :

Non pas qu’il y ait beaucoup de doute, mais il a confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C’est l’un des plus gros leaks de l’histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games », peut-on lire dans son tweet.

Vous pourriez également être intéressé par : Cyberpunk 2077 : DLC Phantom Liberty : date de sortie et actualités

Non pas qu’il y ait eu beaucoup de doutes, mais j’ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C’est l’une des plus grosses fuites de l’histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games – Jason Schreier (@jasonschreier)

18 septembre 2022





La nouvelle entrée de la série » Grand Theft Auto », » GTA VI », a finalement été confirmée le 4 février 2022 après des années de rumeurs et de spéculations, mais il a été dit que Rockstar ne publierait que plus de nouvelles officielles Quand tu es prêt. La société a également apparemment déplacé plus de développeurs vers le titre suivant après avoir récemment abandonné les remasters de »Rédemption de Red Dead » O »GTA IV ».

» Grand Theft Auto » est une série de jeux vidéo mixtes d’action et d’aventure en monde ouvert publiée par Rockstar Games. Chaque jeu se concentre sur une série de quêtes principales et secondaires qui guident les joueurs à travers un vaste monde. La majeure partie du gameplay tourne autour de la conduite et des fusillades, d’autres missions ayant à voir avec des cambriolages furtifs ou des jeux de rôle.

» GTA 5 », le dernier opus publié, est sorti en 2013, donc les fans attendent un nouveau titre dans la franchise de jeux vidéo depuis de nombreuses années. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour »Grand Theft Auto 6 ».