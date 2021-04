Grand Theft Auto Studio Rockstar recherche des testeurs de jeux vidéo au Royaume-Uni

La firme écossaise primée Rockstar North, responsable de l’une des séries les plus réussies de l’histoire, est à la recherche d’un joueur chanceux pour tester ses nouveaux jeux.

À l’envie de millions de joueurs à travers le monde, le candidat retenu travaillera à plein temps dans le bureau d’Édimbourg de la société, testant ses nouveaux jeux et fournissant des commentaires.

Depuis que l’annonce a été postée tard hier soir (26 avril), un certain nombre de candidats se sont déjà présentés pour le poste unique à Rockstar Games.

La description du poste se lit comme suit: «Une carrière chez Rockstar Games consiste à faire partie d’une équipe travaillant sur certains des projets les plus créatifs et les plus ambitieux que l’on puisse trouver dans n’importe quel support de divertissement.