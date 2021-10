Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition : inclus avec le Xbox Game Pass à la sortie

Qui aime et souvent dans les années 2000 RGT a joué, sera probablement plein de nostalgie pour la sortie de Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive hâte de. Il s’agit de la nouvelle édition de GTA 3, GTA Vice City et GTA : San Andreas, graphiquement révisé pour la première fois et adapté aux plateformes modernes grâce à des effets d’éclairage améliorés et des textures plus nettes.

Comme jeux de rock star, les développeurs originaux de ces jeux, ont annoncé dans une nouvelle bande-annonce que cette nouvelle édition des classiques mondialement connus et populaires sortira le 11 novembre 2021 pour Xbox, Playstation, Nintendo Switch et PC apparaissent. Ensuite, vous pouvez décider vous-même si Jeux de rue de Grovequi sont responsables de la nouvelle édition ont fait du bon travail.

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition : bientôt disponible sur Xbox Game Pass

Si vous avez un abonnement à Xbox Game Pass, un service d’abonnement de Microsoft pour les jeux vidéo utilisables sur Xbox One, Xbox Series X/S et Windows 10, a pour Sortie bien rire, car comme cela vient d’être annoncé, sera Grand Theft Auto : San Andreas – L’édition définitive y sera disponible à partir du 11 novembre 2021, soit directement au lancement.

Si cette date vous semble familière, ce n’est pas un hasard, car la version next-gen de GTA V apparaissent avant cela dans le Mars 2022 a été déplacé. La date de sortie du remaster devrait être tout sauf une coïncidence. Incidemment, la version physique du jeu sortira le 07 décembre 2021 pour Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One.

© Rockstar Games / Grove Street Games.

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition : toutes les améliorations

Le studio Grove Street Games est responsable du développement du remaster, qui en coopération avec Rockstar Games les classiques de GTA Retour dans une nouvelle splendeur grâce à Unreal Engine. Consultez la liste ci-dessous pour toutes les améliorations confirmées que les remasters ont à offrir.

Améliorations générales :

Schéma de contrôle modernisé basé sur GTA V

Mécanique de visée améliorée

Sélection d’armes et de stations de radio mise à jour

Mini-cartes mises à jour avec une navigation révisée et une fonctionnalité de point de cheminement

Plus haute résolution

Représentation graphique améliorée du monde entier

Système d’éclairage révisé, y compris les effets d’ombre et de temps et les reflets

Modèles de personnages et de véhicules révisés

Textures haute résolution pour les bâtiments, les armes, les rues, les intérieurs et plus encore

Nouvelle végétation

Des surfaces plus lisses

Plus de visibilité

Améliorations de la version du commutateur :

Contrôle adapté au commutateur, y compris le zoom et le panoramique de la caméra

Sélection de menu via l’écran tactile

Visée via le capteur gyroscopique

Améliorations de la version PC :

Prise en charge de Nvidia DLSS

Nouveaux succès dans le Rockstar Games Club