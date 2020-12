Grand Theft Auto Online aura bientôt une discothèque souterraine avec des DJ du monde réel

Tendance FP11 déc.2020 15:59:29 IST

Grand Theft Auto (GTA) Online verra bientôt la première d’une salle de concert avec The Music Locker, une discothèque underground qui mettra en vedette des DJ résidents du monde réel. jeux de rock star a fait l’annonce lundi, déclarant que The Music Locker était sous terre de toutes les manières possibles. Il est situé directement sous le Diamond Casino & Resort et abriterait une nouvelle vague de DJ de classe mondiale. Il a ajouté: «Si vous êtes prêt à prendre un verre, à trouver un partenaire et à danser toute la nuit, The Music Locker est l’endroit où aller, avec des graphismes époustouflants et un système de son impeccable prêt à fournir des lignes de basse directement à votre section médiane. «

Selon la sortie, la première semaine du club verra la légende de Detroit Moodymann jouer de la soul, de la techno et du disco, soutenue par ses danseurs. La saison verra plus tard le collectif berlinois Keinemusic distribuer des sons de fêtes sur la plage en plein air aux nuits les plus sombres d’Europe. On verra également Palms Trax se préparer à apporter au club une vieille école, une discothèque et les dernières nouveautés du métro britannique.

Selon la version, tandis que Le casier à musique sera ouvert à tous, propriétaires d’un Penthouse dans le diamant aura une admission spéciale au service de table dans la section VIP du club.

Selon un rapport de NME, Rockstar Games a également annoncé que plus de nouvelles concernant le club arriveraient bientôt, y compris des nouvelles sur les nouvelles stations de radio, plus de nouveaux DJ et des stations de musique supplémentaires.

