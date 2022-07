Grand Theft Auto 6 aura le premier rôle principal féminin de la série

De nouveaux rapports confirment que la nouvelle tranche de »Grand Theft Auto VI » comprendra la première protagoniste féminine de la saga. Le titre sur lequel vous travaillez actuellement Jeux de rock star, inclura une femme jouable dans son histoire, étant un couple d’un autre des personnages principaux qui ressemblera à son intrigue à celle de Bonnie et Clyde. On dit aussi que la femme sera Latina, étant également le premier personnage principal Latino de GTA.

Rockstar a longtemps eu la réputation de surmener ses employés et de maintenir une atmosphère où leurs employés vivent presque au bureau, et nombre de leurs jeux ont présenté des éléments controversés tout au long de leur histoire, l’un d’eux étant la franchise la plus irrévérencieuse et controversée » Grand Theft Auto ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Rockstar Games annule Red Dead Redemption II pour Xbox Series X et PlayStation 5

Même avec cela, la société a fait de son mieux pour rester avec des titres plus inclusifs, l’un des exemples les plus notables étant la décision de supprimer toutes les blagues transphobes de « Grand Theft Auto V » dans sa version pour les consoles de nouvelle génération. Rockstar n’a pas commenté publiquement le changement avant de le faire, laissant aux fans le soin de noter les modifications apportées à des sections spécifiques du jeu.

Il semble que Rockstar veuille mettre tous ses efforts dans le développement de »GTA VI », puisqu’il a récemment annulé l’édition de »Red Dead Redemption II » pour la nouvelle génération et son mode multijoueur »Red Dead Online ». En effet, Rockstar sait lui-même que le nouvel opus de la saga doit dépasser les attentes des fans et des critiques pour être un succès.

Vous pourriez également être intéressé par : Elden Ring, jeu vidéo : quand sortira le nouveau DLC ?

Dans un article de blog, la société a expliqué : « Au cours des dernières années, nous avons progressivement déplacé davantage de ressources de développement vers la prochaine entrée de la série » Grand Theft Auto « , comprenant plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des utilisateurs. joueurs et pour que cette prochaine manche soit la meilleure possible. »

Pour le moment, aucune date de sortie exacte ou information officielle sur » Grand Theft Auto VI » n’a été donnée, donc la nouvelle du premier personnage principal de la saga n’a pas encore été confirmée.