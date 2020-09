Grand-mère sort avec sa petite-fille dans une vidéo réconfortante

Pandora Charm pendentif avec cœurs mère et fille

Célébrez le lien spécial qui unit une mère et sa fille avec ce joli charm pendentif en deux parties. Confectionné en argent 925/1000ᵉ brillant, il est rehaussé d’émail rose tendre appliqué à la main et de l’expression « you are always in my » suivie d’un cœur en oxydes de zirconium scintillants. Ce charm mère