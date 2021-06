Grand jeu coopératif, il en faut deux pour vendre deux millions d’exemplaires

Hazelight Studios a publié une mise à jour des ventes du merveilleux titre coopératif It Takes Two, confirmant que l’expérience PlayStation 5 et PS4 s’est désormais vendue à deux millions d’exemplaires à travers le monde. Cela double les statistiques de ventes partagées par l’équipe vers la fin avril, lorsqu’il a été annoncé que le jeu avait dépassé le million de ventes en moins d’un mois.

S’adressant à Twitter, le développeur a déclaré: « Nous sommes tout simplement émerveillés par la PASSION que vous, gens merveilleux, avez montré à notre jeu et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir autant de fans de coopération. » L’écrivain et réalisateur Josef Fares explique ensuite que théoriquement, quatre millions de personnes ont en fait joué à It Takes Two puisqu’il faut que deux personnes participent pour commencer à jouer.

#Il faut être deux a vendu deux millions d’exemplaires !! Nous sommes tout simplement émerveillés par la PASSION que vous, gens merveilleux, avez montré à notre jeu et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir autant de fans de coopération ️ – Hazelight Studios (@HazelightGames) 17 juin 2021

Quant à la suite du studio, Fares pense que nous serons époustouflés par ce qui est prévu. « Si vous me posez des questions sur notre prochain jeu, je peux vous le dire maintenant, ce sera encore mieux que It Takes Two. Ça va être tellement fou. C’est à quel point je suis sûr, comme le concept, ce qui va se passer, et les gens seront soufflé. »

