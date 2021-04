Gran Turismo se rend aux Jeux olympiques de Tokyo

Mobistoxx Lit GRAN TURISMO 90x200 cm bleu

Une véritable voiture de course pour emmener votre futur pilote aux pays des rêves à toute vitesse! Il se verra au commande d'un bolide infernal avant de s'endormir en toute tranquilité et de rêver de courses et de podiums. Ses magnifiques roues chromés, son sublime aileron,... donnent une fière allure à ce