Gran Turismo présente une collaboration avec Dior et met à jour la GT7 avec des équipements et des véhicules de course exclusifs

Dior et Polyphony Digital ont dévoilé une collaboration entre Dior et Gran Turismo 7 sous la forme d’un trailer et du trailer que vous pouvez visionner ci-dessus. Dans le jeu de conduite, ajoutez encore 25 heures.

Un De Tomaso Mangusta réglant la voiture de collection et un ensemble d’outils de course seront présentés dans le simulateur de course Gran Turismo 7 grâce à une collaboration entre Dior et Polyphony Digital. Kim Jones, créateur de mode britannique et directeur artistique de Dior Men, était en charge de leur création. En conséquence, des éléments de la marque distinctive de Dior seront visibles en ligne pour la première fois.

Il y aura un casque bleu et gris, des gants assortis, des chaussures Diorizon réinventées et une combinaison de course jaune et grise dans leur ligne de vêtements de course. De plus, en l’honneur de la date de la première présentation de Christian Dior, qui a marqué le succès de la marque en 1947, un numéro unique 47 a été ajouté au design. À partir du 25 août, Gran Turismo 7 aura accès à toutes ces choses et à l’édition exclusive De Tomaso Mangusta.

Le jeudi 25 août, ces éléments seront disponibles dans le jeu, ce qui signifie qu’une mise à jour du jeu est prévue pour ce jour-là. La mise à jour devrait également ajouter ce que nous supposons être une nouvelle piste qui servira de site pour la finale de la série Toyota Gazoo Racing GT.

Gran Turismo a collaboré avec des entreprises de mode pour créer des produits numériques. Par exemple, avec un achat valide de biens du monde réel, les utilisateurs reçoivent un code qu’ils peuvent utiliser pour télécharger une Toyota Supra GT500 particulièrement livrée avec les graphismes de la société de streetwear Anti Social Social Club.

Le coût de cette collection sur le thème de Gran Turismo 7 Dior n’a pas encore été dévoilé. On ne sait même pas si le package peut être acheté avec de l’argent réel ou s’il sera également possible d’acheter avec la monnaie du jeu.

