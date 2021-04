Gran Turismo (le jeu vidéo) sera une compétition des Jeux Olympiques de Tokyo

Le Comité International Olympique a annoncé une série d’événements sportifs virtuels qui accompagneront les Jeux Olympiques de Tokyo en proposant pour la première fois des compétitions de jeux vidéo. Ils seront appelés Série virtuelle olympique et proposera cinq « sports » virtuels différents organisés par autant de fédérations sportives internationales, dont la Fédération Internationale de l’Automobile qui apportera Gran Turismo, la célèbre série de simulateurs de conduite publiée sur PlayStation, sous forme de jeu vidéo de compétition.

Cette année, lors des Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo, il y aura donc également de l’espace pour des compétitions virtuelles qui anticiperont le début des compétitions proprement dites: elles ne peuvent pas être qualifiées de sports olympiques, mais elles feront toujours partie de l’événement. La série virtuelle olympique débutera le 13 mai et se poursuivra jusqu’au 23 juin 2021. En plus de Gran Turismo, quatre autres fédérations sportives internationales apporteront leurs jeux vidéo: Union Cycliste Internationale apportera le simulateur de cyclisme Zwift, World Baseball Softball Confederation apportera le jeu vidéo eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 de Konami , World Sailing proposera le simulateur de course Virtual Regatta et World Rowing proposera un jeu vidéo non spécifié (théoriquement lié à l’aviron).

Pour le moment, cependant, les détails sur ces concours sont peu nombreux: au-delà des dates, on ne sait toujours pas qui va s’affronter dans ces jeux vidéo, comment (et si) il sera possible de participer aux sélections, quels seront les prix à gagner et quels événements seront lancés en premier. Le CIO a expliqué qu’il souhaitait publier plus d’informations très prochainement. La direction, cependant, est claire: les jeux vidéo entrent aux Jeux Olympiques et des fédérations extrêmement importantes telles que la FIFA, la Fédération internationale de basket-ball, la Fédération internationale de tennis et le World Taekwondo ont confirmé leur volonté d’explorer la possibilité d’inclure leurs sports numériques respectifs dans les Jeux olympiques.

