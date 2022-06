Gran Turismo, film : Sony va baser l’histoire sur des événements réels

L’une des nouvelles adaptations de jeux vidéo qui images sony Oui Productions PlayStation se préparent vient de révéler plus de détails, confirmant que le film »Grand tourisme » sera basé sur une histoire vraie impliquant la populaire série de jeux de course. C’était en mai 2022 lorsqu’il a été signalé que Sony avait ajouté le réalisateur Neill Bomkamp pour mener le projet.

Bien que le film »Gran Turismo » soit encore au tout début de son développement, sa sortie est déjà prévue pour le 11 août 2023, avec un scénario écrit par Jason Hallet avec sa production en charge de Asad Qizilbash Oui cygne charretier de PlayStation Productions. Le film présente également la participation de Doug Belgrad et Dana Brunetti de l’équipe de développeurs de jeux vidéo.

En plus de montrer l’équipe de production, une nouvelle description du film a également été révélée : » Basé sur une histoire vraie, le film est le dernier souhait d’un joueur adolescent de ‘Gran Turismo’ dont les compétences de jeu lui ont valu un concours Nissan. série pour devenir un véritable pilote de course professionnel. » Beaucoup ont souligné que cette histoire ressemble beaucoup à celle du pilote professionnel britannique Jann Mardenboroughqui participe actuellement à la série japonaise Super GT.

La série de jeux vidéo de simulation de course » Gran Turismo » a été créée par Kazunori Yamauchi, développé par Polyphony Digital et publié par Sony Interactive Entertainment. Pour le moment, la franchise compte huit épisodes principaux, dont la première a eu lieu en 1997 en exclusivité sur PlayStation Original. Le dernier opus, « Gran Turismo 7 », est sorti plus tôt cette année sur PS4 et PlayStation 5.

Sony a annoncé pour la première fois des plans pour un film Gran Turismo en 2013. À l’époque, le réalisateur de « Top Gun: Maverick » Joseph Kosinski était en pourparlers pour réaliser, puis Jon et Erich Hoeber ont été sollicités pour écrire le scénario du titre. Cependant, cette version du projet aurait été arrêtée et annulée en 2018.

Si tout se passe selon les plans de Sony, « Gran Turismo » arrivera dans toutes les salles le 11 août 2023.