Il y a près de 25 ans, Gran Turismo, le « Real Driving Simulator », est sorti pour la première génération de PlayStation. A cette époque, le concept et l’utilisation associée constituaient un gros risque, admet le développeur en chef Kazunori Yamauchi dans l’interview vidéo. Mais il faut parfois prendre des risques pour réussir. Pour Yamauchi, son équipe et Sony PlayStation, « Gran Turismo » est devenu un méga hit.

Pour le 4 mars 2022 PS4 et PS5 apparaissant Gran Turismo 7 vous osez vous aventurer dans des royaumes inconnus. Le « Real Driving Simulator » devient le « Car Life Simulator ». Sous la direction de Yamauchi, Polyphony Digital crée un jeu de course qui ne se définit pas uniquement par ce qui se passe sur la piste, mais reflète également la musique, la culture automobile et d’autres aspects dans son haut degré de simulation.

Progression, itinéraires et véhicules

La carte du monde sert de centre dans le jeu. Par exemple, ici vous contrôlez le trois concessionnaires automobiles différents pour les voitures d’occasion, les véhicules classiques et modernes dans Brand Central au. Dans l’ensemble, le jeu comprend plus de 400 voitures de fabricants renommés.

En substance, « Gran Turismo 7 » reste fidèle à la série. Vous commencez donc avec une voiture de milieu de gamme et gagnez des prix supplémentaires ou de nouvelles carrosseries grâce à des compétitions. Vous constituez une flotte, investissez dans le réglage et personnalisez vos véhicules.

En termes de types de jeux, vous pouvez essayer les licences et effectuer les tests que vous connaissez déjà depuis la première partie. Ou vous pouvez vous essayer à des missions comme des courses de dragsters et d’autres défis un peu plus inhabituels. Au lancement, Gran Turismo 7 compte plus de 34 emplacements et plus de 90 tracés de pistes. Par rapport aux ramifications précédentes, différents événements et activités ont lieu sur chaque piste.

Bien sûr, il existe également des options en ligne et des lobbies. Selon Yamauchi, ceux-ci devraient être fortement basés sur « Gran Turismo Sport ».

© SIE/Polyphonie Numérique

café et musique

Cependant, le terme « Car Life Simulator » est pris en compte d’une manière différente. Par exemple avec le café. Cet endroit n’est pas seulement une retraite sociale, mais aussi un site de mission inhabituel. Car il y a aussi des défis sur les menus. Si vous faites cela, vous obtenez non seulement une récompense. Au lieu de cela, les concepteurs apparaissent ensuite virtuellement et expliquent davantage l’arrière-plan des tâches et des voitures. L’objectif est de transmettre une partie de la culture automobile et de la rendre à nouveau intéressante pour les jeunes.

Aussi élégant et noble que le café puisse paraître, il semble approprié que « Gran Turismo 7 » accorde également plus d’importance à sa propre bande son. Dans le jeu Music Replay crée les propres clips musicaux du jeu à partir d’une répétition et de la musique que vous avez choisie. Les coupes de caméra et les angles de vision sont alors automatiquement ajustés en conséquence.

© SIE/Polyphonie Numérique

Dans Rallye musical les battements remplacent l’affichage classique des secondes. Ainsi, la musique donne le tempo de cet événement de point de contrôle. Avec une piste rapide, vous devez vous dépêcher, avec une musique calme, vous pouvez vous détendre. Si vous traversez un point de contrôle, vous obtenez des battements pour cela. Pour le moment, nous doutons encore que la différence avec les événements de course normaux soit vraiment si grande, mais nous sommes impatients d’essayer « Music Rally » par nous-mêmes.

Il simule !

« Gran Turismo 7 » serpente sur la fine ligne entre ludique cool et luxueusement élégant. La présentation semble extrêmement noble et en termes de technologie, l’artillerie lourde est mise en évidence à ce stade. Pour les graphismes, on distingue donc le frame rate et le mode ray tracing. La fréquence d’images est à la « Gran Turismo 7 » dans la course, mais aussi dans les répétitions à 60 images par seconde. Cependant, le lancer de rayons n’est pas utilisé dans la course, uniquement dans les options de la vitrine. Cette limitation est simplement inhérente à cette technique coûteuse en temps de calcul. Mais les modèles de véhicules avec lancer de rayons sont également un peu plus beaux.

Cela nous amène à l’aspect simulation de Gran Turismo 7. Polyphony Digital porte ici une attention particulière aux détails. Le jeu calcule dynamiquement la formation des nuages, par exemple, en fonction de facteurs tels que la pression atmosphérique, la température et l’humidité. Chaque itinéraire n’a pas seulement sa propre couverture nuageuse changeante. Sur certains parcours, il y a même les bonnes étoiles pour les courses de nuit.

© SIE/Polyphonie Numérique

Le jeu calcule également le temps pluvieux avec une grande attention aux détails – sur la base de la simulation des nuages, bien sûr. L’eau s’accumule dans les dépressions, mais se dessèche également au soleil. Polyphony Digital s’appuie sur l’audio 3D pour l’affichage du son et calcule également les sources de bruit avec une grande précision. Signifie : Le son est adouci ou même réfléchi par les objets environnants. Vous voulez être aussi proche que possible de l’action réelle.

Le réglage des véhicules est maintenant encore plus approfondi, mais surtout avec une sorte de mesure informatique intégrée et de rétroaction directe. En appuyant sur un bouton, vous pouvez voir l’effet de vos modifications en fonction des valeurs numériques. Une petite goutte d’amertume : Contrairement aux ajustements visuels, vous n’êtes pas autorisé à télécharger les résultats de réglage et partager avec d’autres joueurs. Au lieu de cela, Yamauchi-san souligne la possibilité d’échanger des captures d’écran avec des données – un compromis plutôt faible.

Idéalement, vous ressentirez immédiatement vos ajustements au réglage grâce au contrôleur DualSense. Les vibrations délivrent ici différents retours haptiques en fonction de la situation de jeu actuelle. Différents revêtements de sol se sentent donc complètement différents. Les gâchettes adaptatives, quant à elles, simulent les freins. Par conséquent, ils varient d’une voiture à l’autre et dépendent bien sûr également de votre configuration.

© SIE/Polyphonie Numérique

Conclusion et évaluation par Olaf Bleich

Ma première pensée : « Gran Turismo 7 » va être un gros morceau. La masse de détails, d’idées et de créativité est impressionnante. Bien sûr, ce qui se passe sur la piste sera décisif et Gran Turismo n’y a jamais déçu. La technologie s’intègre ici dans tous les cas, le gameplay doit encore faire ses preuves dans le test.

Mais la question primordiale devrait être la suivante : Kazunori Yamauchi et son équipe peuvent-ils réunir tous ces modes et options passionnants dans un seul grand jeu, et au mieux génial ? La réponse à cela se situe autour de la sortie du jeu le 4 mars 2022. Comme d’habitude, vous pouvez trouver le test ici même sur 45secondes.fr. Alors gardez les yeux ouverts !