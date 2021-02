« Gran Turismo 7 » « se sentira un peu nostalgique » selon le patron du jeu

« Gran Turismo 7 » dans le PS5 sera un retour au formulaire précédent, en fournissant un expérience plus « Complet », selon le patron du jeu Kazunori Yamauchi.

Le jeu de course classique Play Station a fait l’objet de nombreux changements dans sa version la plus récente, tels que GT Sport. Le jeu a supprimé une grande partie de la vaste collection habituelle de voitures de «Gran Turismo» et axé sur une expérience plus en ligne, fournissant un contexte pour plus de compétitions d’esports.

Yamauchi s’est entretenu récemment avec le magazine japonais Octane et a détaillé ce à quoi les joueurs devraient s’attendre « Gran Turismo 7 », ainsi que combien il ciblera les fans des jeux plus anciens de la série.

« Dans Gran Turismo 7, Alors que nous héritons d’éléments tels que les championnats qui se sont déroulés dans le sport, nous reviendrons sur le volume complet de Gran Turismo 1 et 4 et nous fournirons la meilleure expérience Gran tourisme Actuellement. Donc pour ceux qui connaissent l’ancien Gran Turismo, je pense que ce sera un peu nostalgique. «

«Gran Turismo 7» est prévue pour une sortie dans le 2021, bien qu’aucun autre détail n’ait encore été annoncé.