Gran Turismo 7 ravive le Pokémon, aspect CaRPG des anciennes entrées

GT Sport était un jeu incroyable et a réussi à transformer Gran Turismo en un e-sport viable et populaire, mais pour les fans de longue date de la franchise, il manquait de contenu solo significatif. Avec la sortie de Gran Turismo 7, le développeur Polyphony Digital revient aux origines de la série, avec la campagne GT.

Ceci est ancré par une carte en trois dimensions, où vous pouvez acheter des voitures, participer à des tests de permis et bien plus encore. Le créateur de la série, Kazunori Yamauchi, explique : « Le mode Campagne GT est un endroit où les joueurs individuels entreprendront leurs propres voyages uniques et acquerront des expériences d’apprentissage de la vie. » Vous participerez à divers événements dans le monde entier, y compris – nous l’espérons – la Weekend Cup.

Mais le CaRPG ne s’arrête pas là : vous allez également régler vos véhicules, les nettoyer au Car Wash et les récupérer au GT Café. Cela ressemble presque à la collection de cartes dans les jeux de sport comme Ultimate Team : vous serez chargé de compléter des « collections », comme les voitures compactes japonaises, afin de gagner des prix et des récompenses dans le jeu.

Cela se présente très bien : nous sommes sûrs qu’il inclura toujours tous les éléments en ligne de pointe qui ont été popularisés par GT Sport, mais il ajoute tout le contenu de la campagne classique en plus. Nous sommes convaincus que Polyphony Digital continuera à s’améliorer et à itérer sur le jeu tout au long de la génération, ce qui pourrait confortablement devenir le jeu de course de simulation définitif sur PS5.